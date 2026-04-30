Crystal Palace a déjà un pied en finale de la Ligue Europa Conférence. Les Londoniens se sont imposés 1-3 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk lors du match aller des demi-finales et peuvent valider leur qualification jeudi prochain à domicile. Le RC Strasbourg d’Emmanuel Emegha, battu 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano, devra lui renverser la vapeur pour rejoindre les Anglais.

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace : 1-3

Le Shakhtar, qui avait éliminé l’AZ en quarts de finale, a connu un début de match cauchemar. Après seulement 21 secondes, Ismaïla Sarr, servi par Jean-Philippe Mateta, a ouvert le score d’une frappe croisée : 0-1, soit le but le plus rapide de l’histoire de la Ligue Europa Conférence.

Les Londoniens ont ainsi pris un excellent départ, mais le Shakhtar a dominé le reste de la première période sans concrétiser.

Peu après la pause, le Shakhtar est revenu avec de meilleures intentions et a immédiatement égalisé : sur corner, Oleh Ocheretko a repris de la tête au premier poteau (1-1, 47^e).

Les visiteurs ont alors réagi. Le gardien du Shakhtar, Dmytro Riznyk, a réalisé plusieurs arrêts décisifs face à Sarr et Mateta, ce dernier frappant également le poteau. C’est finalement Daichi Kamada, bien placé pour reprendre un ballon repoussé suite à un long renvoi, qui a redonné l’avantage aux siens : 1-2.

Les Londoniens se replient alors en défense. Le Shakhtar pousse et obtient une occasion par Alisson Santana, mais Dean Henderson repousse la tentative. Puis, sur un contre-attaque menée par l’ancien Groningois Jørgen Strand Larsen, Palace porte le score à 1-3.

Rayo Vallecano - RC Strasbourg 1-0

La première période, à Madrid, s’est avérée plutôt terne. Le temps fort est survenu une dizaine de minutes avant la mi-temps, lorsque Pathé Ciss a asséné un coup de coude au menton du capitaine strasbourgeois Emmanuel Emegha. L’arbitre s’est contenté de sortir un carton jaune.

Dix minutes après la reprise, le but tant attendu est enfin tombé. Alexandre Zurawski, également connu sous le nom d’Alemão, a ouvert le score de la tête sur corner : 1-0. Grâce à Florian Lejeune (à deux reprises) et Andrew Omobamidele, les deux équipes se sont ensuite créé de belles occasions, mais aucun autre but n’a été marqué.