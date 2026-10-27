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Crystal Palace envisage de confier à Thomas Frank, ancien entraîneur de Tottenham, la succession de Pierre Sage. Les derniers résultats ont accru la pression sur le Français. Sans club depuis son départ de Tottenham en février, Frank est très apprécié à Selhurst Park, mais ses difficultés dans le nord de Londres restent une source d’inquiétude alors que Crystal Palace étudie ses options.

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Frank s’impose comme l’un des principaux candidats à la succession de Sage

Crystal Palace envisagerait de nommer Frank au poste d’entraîneur, l’ancien technicien de Tottenham Hotspur figurant parmi les principaux candidats à la succession de Sage à Selhurst Park. Le club s’inquiète des performances du Français, et les derniers résultats ont accentué la pression sur lui.

Selon Football Insider, Frank reste très apprécié de personnalités influentes au sein du club. Son expérience en Premier League pourrait en faire une option séduisante si Crystal Palace décide de changer d’entraîneur.

Sa réussite à Brentford fait de Frank une option séduisante pour Crystal Palace

Frank est sans club depuis son départ de Tottenham en février, mais ses réussites à Brentford continuent de lui valoir des admirateurs dans le football anglais. Il a conduit Brentford en Premier League et contribué à en faire une équipe compétitive dans l’élite, malgré des moyens relativement limités.

Sa capacité à faire progresser les joueurs et à bâtir une équipe bien organisée pourrait séduire Crystal Palace, qui étudie ses options. Son expérience à la tête d’un club de l’élite anglaise pourrait aussi apporter davantage de stabilité dans une période difficile.

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Dyche et Edwards également en lice tandis que Crystal Palace étudie ses options

Le passage décevant de Frank à Tottenham reste toutefois une source d’inquiétude. Crystal Palace avait envisagé de recruter le Danois avant de nommer Sage, et les décideurs du club évalueraient avec soin s’il est cette fois le bon choix. Il n’est pas non plus le seul candidat : Sean Dyche et Rob Edwards figurent également parmi ses successeurs potentiels.

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Crystal Palace devra mettre en balance les succès de Frank à Brentford et ses difficultés dans le nord de Londres. Sa disponibilité pourrait rendre les négociations relativement simples, mais le club doit d’abord décider s’il est prêt à se séparer de Sage.

Quel avenir pour Frank et Sage ?

Frank souhaiterait retrouver un poste d’entraîneur en Premier League lorsque la bonne occasion se présentera. Le poste à Crystal Palace pourrait lui offrir la possibilité de redorer sa réputation.

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Pour l’heure, le club continue d’étudier ses options. Mais si les résultats de Sage ne s’améliorent pas, Frank pourrait devenir un candidat sérieux au poste dans les semaines à venir.



