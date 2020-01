Crystal Palace aurait refusé une approche du Bayern pour Zaha

Selon les informations du Daily Mail, le club de Crystal Palace aurait refusé une approche du Bayern pour Wilfried Zaha.

La presse anglaise avance que le aurait offert un prêt avec option d'achat à pour l'attaquant ivoirien des Eagles Wilfried Zaha.

OM - Villas-Boas : "Lihadji ? On ne peut pas être otages de ça"

L'article continue ci-dessous

Le club munichois aurait pris des dispositions avec le nouvel agent de Zaha, Pini Zahavi. Le joueur a pour sa part demandé à Zahavi de lui trouver un moyen de jouer la , ce qui implique forcément un départ des Eagles.

Ces derniers ne veulent pas entendre parler d'un prêt. Pas de départ pour Zaha à moins d'un transfert sec estimé à 94 millions d'euros. Il reste trois ans de contrat à l'Ivoirien à palace.

On notera également que d'après The Athletic, Palace serait proche de signer l'attaquant turc d' Cenk Tosun (28 ans) et l'arrière droit de Kyle Peter-Walkers (22 ans). Il s'agirait de prêts d'une durée de six mois