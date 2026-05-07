Crystal Palace a dominé le Shakhtar et s'est qualifié pour la finale de la Ligue Europa Conférence

Jeudi soir, Crystal Palace s’est qualifié pour la finale de la Ligue Europa Conférence en éliminant le Shakhtar Donetsk. Après sa victoire 3-1 à l’aller, l’équipe d’Oliver Glasner a de nouveau dominé les Ukrainiens au retour à Selhurst Park, s’imposant 2-1. Palace défiera le Rayo Vallecano le 27 mai à Leipzig.

Les Eagles ont pourtant cru ouvrir le score dès les premières minutes : une longue ouverture de Chris Richards a été prolongée de la tête par Jean-Philippe Mateta vers Yeremy Pino, lequel a battu le gardien mais était tout juste hors-jeu.

Peu avant la demi-heure de jeu, les Londoniens ont toutefois ouvert le score : Adam Wharton a d’abord vu sa frappe repoussée par Dmytro Riznyk, avant que Daniel Muñoz, à la réception du rebond, centre pour Pedro Henrique, dont la déviation trompe le gardien : 1-0.

Malgré ce coup dur et un retard important au cumul des deux matchs, le Shakhtar n’a pas abdiqué et est revenu dans la partie de manière soudaine : Henrique a servi Eguinaldo, dont un premier contrôle parfait a précédé un lob exquis dans la lucarne (1-1).

Malgré ce coup du sort, Palace continuait de presser et, sur un centre venu de la droite, Mateta tentait une reprise acrobatique splendide, repoussée par le poteau.

En seconde période, Palace a rapidement enterré les espoirs ukrainiens. Un centre précis de Tyrick Mitchell, légèrement dévié par Ismaïla Sarr, a roulé sur la ligne après avoir touché l’intérieur du poteau (2-1).