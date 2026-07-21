Crysencio Summerville rejoint la Saudi Pro League pour un montant de 80 millions d'euros

Selon David Ornstein de The Athletic, Al-Hilal a trouvé un accord avec West Ham United pour le transfert de Crysencio Summerville. Le montant de la transaction, qui envoie l’international néerlandais en Saudi Pro League, s’élève à 80 millions d’euros.

Les derniers détails du contrat pluriannuel sont en cours de finalisation. Seule la visite médicale pourrait encore contrarier les plans de l’international néerlandais, fraîchement relégué de Premier League avec les Hammers.

L’AS Rome a pourtant multiplié les offres pour s’attacher ses services, mais c’est bien Al-Hilal qui remporte la mise.

Manchester United et Aston Villa avaient aussi manifesté leur intérêt pour l’international néerlandais, encore sous contrat avec les Hammers pour trois saisons. L’ailier, formé à Leeds United, devrait donc découvrir un nouveau championnat.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a révélé qu’Al-Hilal avait soumis une proposition très avantageuse, poussant l’international néerlandais à reconsidérer ses options. Il pencherait désormais en faveur de la Saudi Pro League plutôt que de l’AS Rome.

L’intérêt du club saoudien n’est d’ailleurs pas une surprise : la semaine dernière, le journaliste Sascha Tavolieri révélait déjà que Al-Hilal avait pris contact avec l’entourage de l’international néerlandais.

L’attaquant a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives sous le maillot orange lors de la Coupe du monde, avant de manquer un penalty face au Maroc en seizièmes de finale, éliminant les Pays-Bas.