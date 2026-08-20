Crysencio Summerville fait sensation avec un penalty curieux et se fait immédiatement recadrer par un coéquipier

Crysencio Summerville a manqué un penalty pour Al-Hilal. Le Néerlandais s’est présenté sur le penalty accordé par Danny Makkelie contre Al Fayha, mais l’a raté d’une manière remarquable.

En Saudi Pro League, l’équipe de l’entraîneur Simone Inzaghi affrontait Al Fayha, qui a été dominé 0-3.

Sergej Milinkovic-Savic a inscrit le but de l’ouverture du score, après qu’une frappe de Summerville a été repoussée par le gardien Orlando Mosquera. Sur le rebond, le milieu de terrain serbe a poussé le ballon au fond. Après la pause, Sultan Mendash a porté le score à 0-2.

Alors que le score était toujours de 0-2, Makkelie a accordé un penalty à Al-Hilal à dix minutes du terme. Theo Hernández a été fauché par Makhir Al Rashidi, ce qui a poussé l’arbitre néerlandais, qui dirigeait son quatorzième match en Saudi Pro League, à désigner le point de penalty.

Summerville s’est placé derrière le ballon et pouvait inscrire son premier but sous les couleurs du club saoudien, mais il a manqué l’occasion. L’attaquant se tenait bien en face du ballon, a fait un pas vers la gauche pendant son élan, a piétiné un peu, a marqué un temps d’arrêt, puis a tenté une Panenka à la Antonín Panenka qui a fini sur le dessus de la barre.

De quoi provoquer une grande frustration, notamment chez Milinkovic-Savic, qui a immédiatement fait comprendre par son langage corporel et ses mots que cela aurait dû se passer autrement. Ce raté a rappelé la Coupe du monde, où le droitier de 24 ans avait également manqué un penalty contre le Maroc. Cette fois-là, Bounou avait repoussé sa tentative depuis les onze mètres en partant du bon côté.

Le penalty manqué n’a finalement pas fait trop de mal à Al-Hilal, car peu avant la fin, Nasser Al-Dawsari a inscrit le 0-3. Après deux journées, l’équipe d’Inzaghi est en tête avec un bilan parfait : six points en deux matches.











