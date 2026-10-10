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Crysencio Summerville goalGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Crysencio Summerville enroule superbement le ballon dans le choc au sommet saoudien ; Steven Bergwijn aussi trouve le chemin des filets

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
C. Summerville
S. Bergwijn

Crysencio Summerville s’est illustré samedi avec Al-Hilal. L’international néerlandais a inscrit le but du 3-1 dans le choc face à Ittihad Club (3-2) et a ainsi aidé son club à s’emparer de la première place de la Saudi Pro League. Steven Bergwijn a transformé un penalty pour inscrire le dernier but du match.

Al-Hilal - Ittihad Club était un duel pour la première place. Une victoire suffisait aux deux clubs pour s’en emparer. Du côté d’Al-Hilal, Summerville était titulaire, tandis que Bergwijn était au coup d’envoi avec Ittihad et que Georginio Wijnaldum allait entrer en jeu pour ce club après un peu moins d’une heure.

Al-Hilal a parfaitement démarré devant ses supporters et a pris rapidement l’avantage grâce à Gabriel Martinelli. L’ancien attaquant d’Arsenal a repris victorieusement un centre à ras de terre d’Ollie Watkins : 1-0.

Ittihad est bien revenu dans la rencontre et a aussi égalisé après un peu plus d’une demi-heure grâce à Youssef En-Nesyri. L’attaquant marocain a été lancé par Marwan Al-Sahafi et n’a laissé absolument aucune chance à son compatriote Yassine Bounou avec une frappe puissante et haute dans le petit filet du premier poteau : 1-1.

Une bourde de l’ancien joueur de Roda JC Danilo Pereira a redonné l’avantage à Al-Hilal peu après. Le Portugais a si mal contrôlé un ballon dans sa propre surface qu’il a offert à Watkins l’occasion de marquer facilement.

Après la pause, Watkins a encore été directement impliqué sur un but avec sa passe pour Summerville. L’Anglais, brillant, a donné le ballon à Summerville, qui a repiqué de la gauche vers l’intérieur avant d’enrouler magnifiquement sa frappe dans le coin opposé après plusieurs feintes : 3-1.

Ittihad est revenu dans le match juste avant la fin grâce à un penalty transformé par Bergwijn, mais malgré les cinq minutes de temps additionnel, les visiteurs n’ont pas réussi à obtenir un résultat. Plus tôt ce week-end, Tijjani Reijnders et Cristiano Ronaldo s’étaient déjà illustrés.


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