Crysencio Summerville s’est illustré samedi avec Al-Hilal. L’international néerlandais a inscrit le but du 3-1 dans le choc face à Ittihad Club (3-2) et a ainsi aidé son club à s’emparer de la première place de la Saudi Pro League. Steven Bergwijn a transformé un penalty pour inscrire le dernier but du match.

Al-Hilal - Ittihad Club était un duel pour la première place. Une victoire suffisait aux deux clubs pour s’en emparer. Du côté d’Al-Hilal, Summerville était titulaire, tandis que Bergwijn était au coup d’envoi avec Ittihad et que Georginio Wijnaldum allait entrer en jeu pour ce club après un peu moins d’une heure.

Al-Hilal a parfaitement démarré devant ses supporters et a pris rapidement l’avantage grâce à Gabriel Martinelli. L’ancien attaquant d’Arsenal a repris victorieusement un centre à ras de terre d’Ollie Watkins : 1-0.

Ittihad est bien revenu dans la rencontre et a aussi égalisé après un peu plus d’une demi-heure grâce à Youssef En-Nesyri. L’attaquant marocain a été lancé par Marwan Al-Sahafi et n’a laissé absolument aucune chance à son compatriote Yassine Bounou avec une frappe puissante et haute dans le petit filet du premier poteau : 1-1.

Une bourde de l’ancien joueur de Roda JC Danilo Pereira a redonné l’avantage à Al-Hilal peu après. Le Portugais a si mal contrôlé un ballon dans sa propre surface qu’il a offert à Watkins l’occasion de marquer facilement.

Après la pause, Watkins a encore été directement impliqué sur un but avec sa passe pour Summerville. L’Anglais, brillant, a donné le ballon à Summerville, qui a repiqué de la gauche vers l’intérieur avant d’enrouler magnifiquement sa frappe dans le coin opposé après plusieurs feintes : 3-1.

Ittihad est revenu dans le match juste avant la fin grâce à un penalty transformé par Bergwijn, mais malgré les cinq minutes de temps additionnel, les visiteurs n’ont pas réussi à obtenir un résultat. Plus tôt ce week-end, Tijjani Reijnders et Cristiano Ronaldo s’étaient déjà illustrés.



