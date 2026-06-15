Les remplacements opérés par le sélectionneur Ronald Koeman ont suscité de vifs débats après le match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Japon (2-2). Si ces décisions ont été critiquées, Crysencio Summerville, lui, les assume.

« Mon remplacement était une simple mesure de précaution après mon carton jaune. Je comprends et respecte les choix du sélectionneur », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse en ligne.

Il regrette simplement que les Oranje n’aient pas su faire la différence en fin de match : « Nous avions le momentum et je pense que nous avions aussi l’énergie en deuxième mi-temps. Beaucoup plus qu’en première mi-temps, à mon sens. »

« Mais je pense que les joueurs qui sont entrés en jeu étaient tout simplement “super prêts” à faire la différence », explique-t-il sans rien reprocher à ses coéquipiers. « Je pense aussi qu’on a juste manqué de chance sur un coup de pied arrêté. Samedi, on va encore tout donner. »

Entré en jeu pour son troisième match international et ses premiers pas en Coupe du monde, Summerville a bien failli devenir le héros des Oranje en inscrivant le 2-1 en milieu de seconde période. Mais un but concédé dans les dernières minutes a contraint les Néerlandais à partager les points.

« Mon analyse n’a pas changé : j’aurais préféré les trois points, mais il ne faut pas s’attarder là-dessus. Il faut retenir le positif de cette rencontre pour aborder le match contre la Suède », conclut-il.