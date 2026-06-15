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Crysencio SummervilleIMAGO
Siep Engelen

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Crysencio Summerville a fait part de son avis sans équivoque au sujet de son remplacement lors de la rencontre Pays-Bas - Japon

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C. Summerville
R. Koeman

Les remplacements opérés par le sélectionneur Ronald Koeman ont suscité de vifs débats après le match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et le Japon (2-2). Si ces décisions ont été critiquées, Crysencio Summerville, lui, les assume. 

« Mon remplacement était une simple mesure de précaution après mon carton jaune. Je comprends et respecte les choix du sélectionneur », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse en ligne. 

Il regrette simplement que les Oranje n’aient pas su faire la différence en fin de match : « Nous avions le momentum et je pense que nous avions aussi l’énergie en deuxième mi-temps. Beaucoup plus qu’en première mi-temps, à mon sens. » 

« Mais je pense que les joueurs qui sont entrés en jeu étaient tout simplement “super prêts” à faire la différence », explique-t-il sans rien reprocher à ses coéquipiers. « Je pense aussi qu’on a juste manqué de chance sur un coup de pied arrêté. Samedi, on va encore tout donner. » 

Entré en jeu pour son troisième match international et ses premiers pas en Coupe du monde, Summerville a bien failli devenir le héros des Oranje en inscrivant le 2-1 en milieu de seconde période. Mais un but concédé dans les dernières minutes a contraint les Néerlandais à partager les points. 

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« Mon analyse n’a pas changé : j’aurais préféré les trois points, mais il ne faut pas s’attarder là-dessus. Il faut retenir le positif de cette rencontre pour aborder le match contre la Suède », conclut-il.

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