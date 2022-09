Cruyff voulait associer Ronaldo, Zidane et Djorkaeff au FC Barcelone

Youri Djorkaeff révèle qu'en 1996, Johann Cruyff rêvait de former un trio de rêve en l'associant à Zinédine Zidane et Ronaldo au Barça.

A 54 ans, Youri Djorkaeff occupe depuis le mois de juillet le rôle de « conseiller du football » à la FIFA. Dans une interview accordée à L'Equipe, le joueur est revenu sur un moment marquant de sa carrière : son transfert avorté au Barça.

Le rêve de Cruyff : un trio Ronaldo, Zidane, Djorkaeff

A l'été 1996, Youri Djorkaeff quittait le PSG pour rejoindre l'Inter Milan. Mais pendant la saison 1995-1996, il été très courtisé par le FC Barcelone de Johann Cruyff qui rêvait de l'associer à Ronaldo (alors au PSV Eindhoven), ainsi qu'à Zinédine Zidane, qui jouait aux Girondins de Bordeaux et était sur le départ.

« J'aurais pu signer au FC Barcelone après le PSG. Mon père et mon frère, qui me représentaient, ont vu plusieurs fois Joan Gaspart. Et mon rêve était de travailler avec Johan Cruyff. Tous les deux voulaient me prendre. Le Barça espérait même m'associer à Ronaldo et Zinédine Zidane », raconte l'ancien attaquant de l'équipe de France.

« Mais Cruyff a été sincère. Il m'a appelé pour me dire qu'il ne serait peut-être plus sur le banc du Barça (la saison suivante, n.d.l.r.). C'est ce qui s'est passé. Derrière, je suis parti à l'Inter Milan », ajoute-t-il.

Si Ronaldo rejoindra bien le Barça en juillet 1996, le départ de Cruyff, à l'issue de la saison 1995-1996, poussera en effet Djorkaeff à rejoindre l'Inter Milan et Zinédine Zidane à s'engager à la Juventus.

Hasard du destin, Ronaldo rejoindra Djorkaeff à l'Inter à l'été 1997. Mais les supporters du Barça pourront regretter de ne pas avoir vu le rêve de Cruyff se concrétiser.