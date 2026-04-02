« Cruijff lance la chasse : voici qui devrait devenir le nouvel entraîneur de l'Ajax »

L'Ajax aurait jeté son dévolu sur Míchel Sánchez, selon Matteo Moretto de RadioMarca. Le contrat de l'entraîneur de Gérone arrive à échéance et il est considéré en interne comme une option sérieuse pour la saison prochaine. Le directeur technique Jordi Cruijff serait actuellement en train d'étudier la possibilité d'un recrutement de Míchel.

Actuellement, Óscar García occupe le poste d'entraîneur par intérim à Amsterdam. L'Espagnol a été promu après le départ de l'entraîneur par intérim Fred Grim, mais n'est pas considéré comme une solution à long terme. La direction du club souhaite définir une nouvelle ligne directrice définitive pour l'été prochain.

Le directeur technique Jordi Cruijff serait notamment à la recherche d'un entraîneur ayant un style de jeu bien défini. Dans cette quête, il s'est à nouveau tourné vers Míchel, qui figure depuis longtemps sur le radar du Johan Cruijff ArenA.

Selon Moretto, l'intérêt de l'Ajax découle de la bonne saison de Gérone, qui occupe la treizième place de la Liga. Le profil de l'entraîneur, qui correspond au style de jeu du club, joue également un rôle.

« La présence de Jordi Cruijff en tant que directeur sportif est cruciale pour ce transfert », explique le journaliste.

Míchel est un nom bien connu en Espagne. L'ancien milieu de terrain a passé la majeure partie de sa carrière de joueur au Rayo Vallecano, pour lequel il a disputé plus de 350 matchs.

Après de brèves aventures à Almería, au Real Murcia et à Málaga, il est revenu à Madrid, où il a fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Il a commencé au centre de formation du Rayo avant de devenir entraîneur principal de l'équipe première.

Sa carrière d'entraîneur a rapidement pris son envol : en 2018, il a mené le Rayo à la promotion en Liga. Deux ans plus tard, il a réitéré cet exploit avec le SD Huesca. Depuis 2021, il est l'entraîneur principal de Gérone, où évoluent notamment Daley Blind et Axel Witsel.