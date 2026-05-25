Selon Willem van Hanegem, l’Ajax ne devrait pas festoyer outre mesure son succès aux tirs au but contre le FC Utrecht (1-1, 4-3 t.a.b.) qui lui ouvre les portes du tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Dans sa chronique paraissant à l’Algemeen Dagblad, l’ancien milieu de terrain estime que la performance des Amstellodamois ne mérite pas un enthousiasme démesuré et se montre pour l’instant peu impressionné par le travail d’Óscar García.

Les Amstellodamois se sont imposés dimanche aux tirs au but face au FC Utrecht (1-1, 4-3 tab), mais Van Hanegem n’est pas impressionné par Óscar García. « Il ne s’est pas révélé être quelqu’un d’exceptionnel. » La légende du Feyenoord trouve incompréhensible que la victoire en barrages suscite des doutes quant à l’avenir de García à l’Ajax.

« On ne peut tout de même pas, sur la base de ces résultats, clamer soudainement que le club doit continuer avec un entraîneur tout ce qu’il y a de plus ordinaire », affirme Van Hanegem. « Il met constamment la main devant sa bouche lorsqu’il parle aux joueurs, mais je ne vois pas pourquoi, car je ne vois rien de particulier ni de surprenant se passer au sein de l’Ajax actuel. »

L’ancien footballeur estime que la réaction de Jordi Cruijff après la victoire est très révélatrice. « C’est plus encourageant pour l’Ajax que ces gens qui pensent aujourd’hui qu’avec García, ils vont bien remonter au sommet. Cruijff a soupiré : “Le calvaire est terminé, en route vers un nouvel Ajax de qualité.” »

Selon lui, le club doit se faire à son nouveau statut. « J’ai eu l’impression que les supporters ajacides étaient simplement soulagés d’avoir assuré leur place au deuxième tour préliminaire. » Il rappelle que, pour Feyenoord, la participation à la Ligue Europa Conférence avait marqué le début d’une remontée.

La saison reprendra rapidement pour l’Ajax après la Coupe du monde 2026 : le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence est programmé le 23 juillet.

Le tirage au sort est prévu le 17 juin, et la manche retour est fixée au 30 juillet.