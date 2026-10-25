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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Cruciani s’en prend à l’AC Milan : « Tu ne peux pas jouer avec les remplaçants dans une compétition qui est, pour l’essentiel, ta compétition cette année. »

Milan AC

Le journaliste ne justifie pas les choix de composition : « L’AC Milan n’est plus celui d’autrefois », mais le maillot doit être respecté dans toutes les compétitions.

Giuseppe Cruciani s’exprime de nouveau sur l’AC Milan, et ses propos sont loin d’être tendres après la défaite contre Bournemouth. Lors du dernier épisode du podcast Numer1, le journaliste a critiqué les choix de composition d’équipe et l’attitude affichée par l’AC Milan dans la compétition européenne. Il a souligné que le maillot du club devait toujours être respecté, quel que soit le niveau actuel de l’équipe.


« Tu ne peux pas jouer avec les remplaçants dans une compétition qui est, en substance, ta compétition cette année », a déclaré Cruciani à propos de la prestation de l’AC Milan contre l’équipe anglaise.


« L’AC Milan n’est plus l’AC Milan d’autrefois, d’accord, mais il porte toujours ce maillot et, à mon avis, ce maillot doit être honoré », a affirmé le journaliste.


« Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent dans les coupes, qui sont le cadre naturel dans lequel évolue l’AC Milan et où il gagnait habituellement », a-t-il ajouté.

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