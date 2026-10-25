Cruciani s’en prend à l’AC Milan : « Tu ne peux pas jouer avec les remplaçants dans une compétition qui est, pour l’essentiel, ta compétition cette année. »

Giuseppe Cruciani s’exprime de nouveau sur l’AC Milan, et ses propos sont loin d’être tendres après la défaite contre Bournemouth. Lors du dernier épisode du podcast Numer1, le journaliste a critiqué les choix de composition d’équipe et l’attitude affichée par l’AC Milan dans la compétition européenne. Il a souligné que le maillot du club devait toujours être respecté, quel que soit le niveau actuel de l’équipe.





« Tu ne peux pas jouer avec les remplaçants dans une compétition qui est, en substance, ta compétition cette année », a déclaré Cruciani à propos de la prestation de l’AC Milan contre l’équipe anglaise.





« L’AC Milan n’est plus l’AC Milan d’autrefois, d’accord, mais il porte toujours ce maillot et, à mon avis, ce maillot doit être honoré », a affirmé le journaliste.





« Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent dans les coupes, qui sont le cadre naturel dans lequel évolue l’AC Milan et où il gagnait habituellement », a-t-il ajouté.