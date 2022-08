Croatie : Zlatko Dalic rejoue la finale de la Coupe du monde 2018

Le sélectionneur croate est longuement revenu sur la défaite face aux Bleus en finale de la Coupe du monde.

Cela fait désormais quatre ans. Le 15 juillet 2018, l'équipe de France remportait sa deuxième étoile face à la Croatie, au terme d'une rencontre dominée dans le jeu par des Croates battus par le réalisme tricolore.

Sélectionneur de l'équipe à Damiers depuis 2017, Zlatko Dalic est revenu sur cette soirée à part pour le football croate.

Pour France Football, il a tout d'abord détaillé son approche tactique du match, et sa volonté d'avoir le ballon : "Tu ne peux pas dire à Brozovic, Modric et Rakitic de lâcher la balle !

"Je leur avais donc simplement demandé de bien la tenir et de commettre une faute lorsqu'on la perdait. Pour qu'on puisse se replacer en dessous du ballon. Et on l'a longtemps très bien fait", se souvient-il.

"Je crois que l'on a joué une des meilleures premières périodes de notre histoire. Une fois que l'on a dit ça, je dois vous faire une confession : je n'ai jamais revu la finale. Jamais.

"Ce ne serait pas bon pour moi. Il y a cette faute et ce penalty sifflés... Je crois que ces deux choses-là ne se sanctionnent pas en finale. Mais passons, c'est comme ça..."

Une prestation de haut vol qui ne suffit pas. "Durant six matches, nous avions eu de la réussite. Pas ce soir-là", poursuit Dalic, qui se remémore également sa causerie de la mi-temps.

"Mais on jouait de manière fantastique ! Donc, qu'est-ce que je peux leur dire ? Que je suis fier, déjà. Ensuite, après les avoir laissés souffler un peu, je leur demande de ne pas perdre le fil, de ne surtout pas "ouvrir" le match. Si on fait ça face à l'équipe de France, on n'a plus aucune chance de revenir."

"A la fin, tout le pays s'arrêtait pour regarder les matchs"

En seconde période, les Bleus prennent le large grâce à deux contres conclus par Kylian Mbappé et Paul Pogba. Mais Dalic retient surtout la solidité affichée par les Bleus.

"Je crois que certains sous-estiment la manière dont Pogba et Kanté équilibrent l'équipe, la rendent forte. La façon dont ils couvrent toute la largeur, protègent le dos des latéraux est impressionnante.

"Si vous ajoutez à cela l'impact d'Olivier Giroud, la capacité qu'il avait à soulager votre bloc, à lui permettre de remonter, et la science tactique de Griezmann, vous obtenez une équipe très difficile à bouger. Griezmann, ce soir-là... Il a été si intelligent... Il a joué entre les lignes, gêné Brozovic, tout compris. Il nous a tués !"

Malgré le résultat final, la sélection croate est dignement fêtée à son retour au pays et peut célébrer ce parcours historique.

"Il n'y a qu'à s'intéresser à la manière dont ma famille suivait les matches pour comprendre ce qui s'est passé dans notre pays. Face au Nigeria, pour la première rencontre, les membres de ma famille n'étaient qu'entre eux", image encore Zlatko Dalic.

"Contre l'Argentine, les voisins étaient là. Puis le quartier entier s'est réuni pour la troisième confrontation face à l'Islande. Puis la commune entière. Et ainsi de suite... Et à la fin, vous aviez tout le pays qui s'arrêtait pour regarder les matches. Ensemble. Tout ça, ça vous rend fier."