Croatie - Zlatko Dalic : "On les a presque eus !"

Le sélectionneur de la Croatie a loué le match livré par son équipe, laquelle est parvenue à poser de sérieux problèmes à l'EDF, mercredi soir (1-2).

Décidément, il ne fait pas bon affronter la pour la ... Plus de deux ans après la finale de la Coupe du Monde 2018 et le sacre des Bleus, l'équipe entraînée par Zlatko Dalic a concédé son second revers face à la France en Ligue des Nations. Cette fois, les tricolores l'ont emporté 2 buts à 1, mercredi soir, à Zagreb.

"On a beaucoup mieux joué qu'en septembre"

En conférence de presse d'après match, Zlatko Dalic, sélectionneur croate, s'est toutefois félicité du match livré par ses joueurs, lesquels ont posé de nombreux problèmes à ceux de Didier Deschamps. "Je félicite les garçons, qui ont tout donné, même si malheureusement nous avons perdu. On les a presque eus ! Mais au final, ils nous marquent un but de plus. On joue contre une équipe qui vaut un milliard d'euros, et qui punit chaque erreur", a d'abord estimé le technicien, flatteur à l'égard des Bleus.

"Je suis en train d'élargir le groupe, on verra après novembre. On a beaucoup mieux joué qu'en septembre (2-4). Et ce soir (mercredi) je pense qu'on a fait une très bonne seconde période, le public nous l'a d'ailleurs montré, en appréciant je pense", a ensuite ajouté Zlatko Dalic, qui a donc des motifs d'espoir pour l'avenir de sa sélection.