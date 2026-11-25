Comment regarder Croatie U17 - Cuba U17 avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques pourraient s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 26 nov. 2026 - 11:00

La Croatie U17 affronte Cuba U17 dans le groupe F de la Coupe du monde U17. Le lieu de la rencontre n’a pas encore été confirmé.

La Croatie occupe la deuxième place du groupe et affiche une bonne forme offensive. Elle a battu le Tadjikistan U17 4-0 le 23 novembre, trois jours après un match nul 1-1 contre le Sénégal U17.

Cette victoire a également prolongé une série de résultats solides. La Croatie a marqué quatre buts contre le Kosovo U17 lors des qualifications pour le Championnat d’Europe plus tôt ce mois-ci et n’a pas encaissé de but lors de deux de ses cinq derniers matches.

Le début de tournoi de Cuba a été bien plus difficile. L’équipe occupe la quatrième place du groupe F après deux défaites consécutives.

La première, 5-3 contre le Tadjikistan U17, a eu lieu le 20 novembre. Elle a été suivie d’une défaite 9-0 face au Sénégal U17 le 23 novembre. Cuba a donc encaissé 14 buts en deux matches.

La Croatie devrait chercher à poursuivre sur sa lancée, tandis que Cuba doit réagir rapidement pour éviter une troisième défaite consécutive. Voici ce que l’on sait sur les modalités et l’horaire de diffusion du match.

Les informations officielles sur la diffusion de Croatie U17 - Cuba U17, notamment la chaîne TV et les possibilités de streaming, ne sont pas disponibles pour le moment. Nous mettrons cette page à jour dès que les détenteurs des droits auront confirmé la couverture du match.

Actualités des équipes et effectifs