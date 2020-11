Croatie - Testé positif pendant le match, Vida remplacé à la pause

Le défenseur croate a été remplacé durant la mi-temps lors du match face à la Turquie (3-3), mercredi soir, puis immédiatement placé à l'isolement.

Le défenseur central de la , Domagoj Vida, a été remplacé à la mi-temps du match nul 3-3 contre la , mercredi, après avoir été testé positif au Covid-19. Bien que Vida, avec le reste de l'équipe, ait testé négativement lundi, les tests effectué le matin du match ont abouti à un "résultat potentiellement positif" durant le match.

"L'équipe nationale a respecté toutes les mesures épidémiologiques"

Par mesure de précaution, le joueur de 31 ans, qui joue pour , a été remplacé à la mi-temps et placé en isolement immédiat avec des tests supplémentaires confirmant son diagnostic positif de Covid-19. La Fédération croate de football a communiqué après le match et n'a pas tardé à souligner qu'elle avait strictement adhéré à l'ensemble du protocole de l'UEFA. "Le service médical de l'équipe nationale croate a reçu une première information à la fin de la pause entre les deux périodes selon laquelle il y avait un résultat potentiellement positif. Il s'agit d'une procédure de test courante, et un résultat "suspect" est retesté pour confirmer le résultat", peut-on lire sur leur déclaration.

"Comme le sélectionneur Zlatko Dalic avait déjà pris la décision de remplacer Vida, le service médical de l'équipe nationale a isolé Vida selon toutes les mesures épidémiologiques jusqu'à la confirmation des résultats du test. Vida, conformément à la réglementation, passera les prochains jours en auto-isolement à Istanbul".

"Tous les autres membres de l'équipe nationale et membres du personnel, qui ont été testés négatifs, doivent se rendre à Stockholm. Il est pris en compte que l'équipe nationale a respecté toutes les mesures épidémiologiques, conformément au protocole de retour au jeu de l'UEFA", précise enfin la Croatie. Une situation surréaliste...