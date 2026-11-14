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Croatie - Tchéquie en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Croatie vs Tchéquie
Croatie
Tchéquie
UEFA Nations League A

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match Croatie-République tchèque de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA aujourd’hui.

Comment regarder Croatie - Tchéquie avec un VPN

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Avant-match

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UEFA Nations League A - Journée 6
Opus Arena

La Croatie reçoit la Tchéquie à l’Opus Arena d’Osijek dans le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Aux deux extrémités du classement, les deux équipes ont un besoin urgent de points.

La Croatie de Slaven Bilic a perdu quatre matches consécutifs dans cette campagne de Ligue des nations, une série qui comprend une lourde défaite 7-0 contre l’Angleterre et un revers 4-1 face à l’Espagne. Son maintien en Ligue A est désormais sérieusement menacé, et une victoire à domicile contre la lanterne rouge du groupe est le minimum nécessaire pour garder espoir.

Le résultat contre l’Angleterre à Wembley jeudi a été particulièrement préjudiciable. La Croatie a égalisé par Petar Sucic à la 59e minute, avant que Harry Kane ne transforme un penalty décisif cinq minutes plus tard, mettant fin à tout espoir de renverser la situation. L’équipe de Bilic s’est montrée la plus dangereuse en fin de match, sans parvenir à inscrire un deuxième but.

La Tchéquie arrive à Osijek après avoir perdu ses cinq matches de groupe, avec 10 buts encaissés et un seul inscrit au cours de cette campagne. L’équipe de Santi Denia s’est inclinée 2-0 face à l’Espagne à Prague jeudi, sans cadrer le moindre tir malgré une équipe espagnole largement remaniée.

Les Tchèques ont été surclassés à chaque étape dans ce groupe. L’Angleterre les a battus 3-0 puis 2-0 lors des précédentes rencontres, tandis que l’Espagne a pris six points sur six contre eux sans rencontrer beaucoup de résistance.

Alors que la première place se joue désormais entre l’Angleterre et l’Espagne, qui se rencontrent dimanche à Madrid, ce match revêt un véritable enjeu dans la lutte pour le maintien. La Croatie doit gagner pour se donner une chance de rester en Ligue A ; la Tchéquie doit obtenir un résultat pour éviter de terminer la phase de groupes sans le moindre point.

Actualité des équipes et effectifs

Croatie vs Tchéquie Équipes probables

4-2-3-1
Croatie crest
Croatie
CRO
Formation
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. GvardiolJ. GvardiolJ. StanisicJ. StanisicL. ModricL. ModricP. SucicP. SucicN. VlasicN. VlasicM. KovacicM. KovacicM. BaturinaM. BaturinaA. BudimirA. BudimirA. KinskyA. KinskyD. JurasekD. JurasekT. VlcekT. VlcekV. CoufalV. CoufalD. ZimaD. Zimateam-logoM. SubertL. AmbrosL. AmbrosA. HlozekA. HlozekL. CervL. CervA. KralA. KralR. NaderiR. Naderi
Tchéquie crest
Tchéquie
CZE
4-2-3-1
Croatie

Onze de départ

Tchéquie

Entraineur

  • S. Bilic
  • S. Denia

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