Comment regarder Croatie - Tchéquie avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Opus Arena

La Croatie reçoit la Tchéquie à l’Opus Arena d’Osijek dans le groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Aux deux extrémités du classement, les deux équipes ont un besoin urgent de points.

La Croatie de Slaven Bilic a perdu quatre matches consécutifs dans cette campagne de Ligue des nations, une série qui comprend une lourde défaite 7-0 contre l’Angleterre et un revers 4-1 face à l’Espagne. Son maintien en Ligue A est désormais sérieusement menacé, et une victoire à domicile contre la lanterne rouge du groupe est le minimum nécessaire pour garder espoir.

Le résultat contre l’Angleterre à Wembley jeudi a été particulièrement préjudiciable. La Croatie a égalisé par Petar Sucic à la 59e minute, avant que Harry Kane ne transforme un penalty décisif cinq minutes plus tard, mettant fin à tout espoir de renverser la situation. L’équipe de Bilic s’est montrée la plus dangereuse en fin de match, sans parvenir à inscrire un deuxième but.

La Tchéquie arrive à Osijek après avoir perdu ses cinq matches de groupe, avec 10 buts encaissés et un seul inscrit au cours de cette campagne. L’équipe de Santi Denia s’est inclinée 2-0 face à l’Espagne à Prague jeudi, sans cadrer le moindre tir malgré une équipe espagnole largement remaniée.

Les Tchèques ont été surclassés à chaque étape dans ce groupe. L’Angleterre les a battus 3-0 puis 2-0 lors des précédentes rencontres, tandis que l’Espagne a pris six points sur six contre eux sans rencontrer beaucoup de résistance.

Alors que la première place se joue désormais entre l’Angleterre et l’Espagne, qui se rencontrent dimanche à Madrid, ce match revêt un véritable enjeu dans la lutte pour le maintien. La Croatie doit gagner pour se donner une chance de rester en Ligue A ; la Tchéquie doit obtenir un résultat pour éviter de terminer la phase de groupes sans le moindre point.

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