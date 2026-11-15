Croatie : Modric joue 90 minutes lors de la victoire 2-1 face à la République tchèque

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À l’Opus Arena d’Osijek, en Croatie, la sélection de Luka Modric a accueilli la République tchèque de Santi Denia. Avec respectivement 3 et 0 points avant la rencontre, les deux équipes étaient déjà assurées de ne pas terminer aux deux premières places. Elles ne se disputaient donc que l’accès aux barrages de maintien pour éviter la relégation directe.

Les locaux ont finalement pris le dessus et, au terme d’un match très équilibré et disputé, se sont imposés 2-1. À noter les 90 minutes jouées par l’infatigable milieu de terrain de l’AC Milan.