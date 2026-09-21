Croatie, le sélectionneur sur Modric : « Avec lui, Milan joue plus verticalement, ne vous faites pas d’illusions : ce n’est pas un football ennuyeux »

Slaven Bilic a fait son retour sur le banc de la Croatie et repart avec Luka Modric : l'expérimenté milieu de terrain du Milan a été convoqué pour les prochains rendez-vous contre la République tchèque, l'Espagne, l'Angleterre puis de nouveau l'Espagne. Voici ses mots sur le milieu de terrain du Milan, qui a décidé cet été de poursuivre sa carrière à la fois chez les Rossoneri et en sélection : « Nous sommes tous très heureux qu'il continue. Son envie et sa passion pour la sélection n'ont jamais été remises en question. Sa réputation est née précisément parce qu'on se demandait sans cesse s'il allait jouer. C'est la dernière personne qui aurait envie de 'lever le pied', que ce soit en club ou en sélection. Milan ne joue pas de la même manière avec ou sans lui. Il est important pour eux, mais il est aussi important pour nous. Pour jouer avec calme, il faut Modric. C'est sa force, surtout maintenant qu'il joue différemment. Bloquer l'adversaire, contrôler le jeu. Il était évident que Milan se bloquait et perdait en stabilité quand il sortait. Luka a un grand impact sur le rythme du jeu. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un football ennuyeux. Avec Modrić, Milan joue de manière beaucoup plus verticale », des propos rapportés par Sportske Novosti.



