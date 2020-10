Croatie-France : Antoine Griezmann, la période trouble

À la peine au Barça, Antoine Griezmann traverse une période trouble entre perte de repères et de confiance. Il reste tout de même un leader des Bleus.

Antoine Griezmann (29 ans) garde la confiance du sélectionneur. Didier Deschamps met d'ailleurs tout en oeuvre pour que son joueur soit dans les meilleures dispositions. Mais il faut bien admettre que l'attaquant du ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. En difficulté depuis son arrivée en Catalogne il y a plus d'un an, le Mâconnais peine aussi à enchaîner les bonnes performances en sélection. Dimanche, contre le Portugal (0-0), il a éprouvé des difficultés à se mettre en évidence, rendant une copie bien terne à l'image de l'animation offensive de l'équipe de .

Son positionnement sur le terrain - derrière Olivier Giroud et Kylian Mbappé - a été remis en question par certains observateurs. Comme l'ancien international Alain Giresse : "Le problème c'est qu'actuellement il est en totale perte de confiance et Didier (Deschamps) le fait jouer pour justement lui redonner cette confiance qu'il n'a plus. Là, il a joué comme un dix, mais ce n'est pas un dix Griezmann. On a toujours dit que le joueur qui devait tourner autour de Giroud ce devait être lui. À la Coupe du Monde, c'était comme ça avec Mbappé sur un côté et Matuidi de l'autre", rappelait l'ex-Girondin lundi dans les colonnes de L'Equipe.

Deschamps : "Je sais ce qu'il peut apporter à l'équipe"

C'est effectivement dans un rôle de neuf et demi, autour d'Olivier Giroud, qu'Antoine Griezmann a réalisé ses meilleures performances en Bleu. Mais depuis le mois dernier, dans une logique d'élargir la palette tactique de son équipe, Didier Deschamps a décidé de délaisser le 4-4-2 à plat pour reculer Griezmann d'un cran, le faisant évoluer en dessous des deux attaquants, d'abord dans un 3-5-2 puis dans un 4-4-2 losange.

Une position axiale, toujours, alors qu'en club Ronald Koeman continue de l'éxiler sur un côté depuis sa nomination cet été - avec peu de réussite. "Je sais très bien où Antoine est le mieux et le plus influent. C'est dans une position axiale, se justifiait Deschamps mardi en conférence de presse. Il est en manque de repères, vous savez pourquoi. Je veux bien que vous ne reteniez que le dernier match face au , mais les chiffres parlent. Antoine, c'est 81 sélections (82, ndlr), 32 buts et 21 passes décisives. Je connais la qualité d'Antoine et je sais ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe."

Rentré en fin de match contre l'Ukraine (7-1), Griezmann a signé un but. Mais l'opposition était très faible et il n'a pas réussi à confirmer face au Portugal. Hugo Lloris, lui, estime qu'on "ne peut pas remettre en question un joueur comme Antoine Griezmann par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté en équipe de France. Comme tout joueur, il y a des hauts et des bas. Il est dans une période un petit peu plus compliquée sur le plan offensif c'est vrai. Mais je vois un joueur qui est prêt à défendre et aider ses coéquipiers. Il a toute notre confiance. On sait qu'il a cette capacité à répondre présent dans les grands matches. Soyons patients."

Ce mercredi, en , 'Grizou' aura peut-être l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Un nouveau rendez-vous important pour l'équipe de France, qui compte le même nombre de points que le Portugal, en tête du groupe en Ligue des Nations.