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UEFA Nations League A
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Croatie - Espagne, aperçu de l’UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

UEFA Nations League A
Croatie
Espagne
L. Yamal

Présentation complète du match Croatie-Espagne en Ligue des nations de l’UEFA A. Analyse des tactiques, des compositions, de la forme du moment et plus encore.

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UEFA Nations League A - Journée 4
Stadion Poljud

Croatie - Espagne débute le 6 octobre 2026 à 14h45 EST et 18h45 GMT.

Les champions du monde face à une Croatie blessée

L'Espagne est en très grande forme avant sa rencontre contre une équipe de Croatie qui a subi une lourde correction face à l'Angleterre lors de sa dernière sortie.

L'Espagne semble irréprochable sous De La Fuente

L'Espagne est désormais invaincue depuis 41 matches, avec 10 victoires consécutives, et occupe confortablement sa position avec trois victoires en trois matches dans cette compétition. Elle était trop forte pour la Tchéquie lors de sa dernière sortie, s'imposant 3-1 grâce à des buts de Lanmine Yamal, Rodri et Mikel Merino.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEGetty Images

Une journée noire pour la Croatie

La déroute 7-0 de la Croatie face à l'Angleterre a été sa plus lourde défaite de son histoire en sélection masculine. Après des lourdes défaites successives, la Croatie occupe désormais la troisième place du groupe 4 de la Ligue A de l'UEFA Nations League. Les hommes de Slaven Bilic pouvaient difficilement avoir un test plus relevé qu'un rendez-vous contre les champions du monde ensuite, mais c'est bien ce qui les attend. Une défaite 4-1 contre l'Espagne lors du match aller ne les remplira guère de confiance.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Stat clé

  • La Croatie a encaissé au moins deux buts lors de cinq de ses six dernières confrontations avec l'Espagne.

Compositions probables

Croatie (4231) : Livakovic ; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol ; Modric, Kovacic ; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic ; Matanovic.

Espagne (433) : Simon ; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella ; Lopez, Zubimendi, Pedri ; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

Nouvelles des équipes et effectifs

Croatie vs Espagne Équipes probables

4-1-4-1
Croatie crest
Croatie
CRO
Formation
Espagne crest
Espagne
ESP
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicJ. GvardiolJ. GvardiolI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. SutaloJ. SutaloP. SucicP. SucicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicJ. MisicJ. MisicM. BaturinaM. BaturinaI. MatanovicI. MatanovicU. SimonU. SimonD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillM. ZubimendiM. ZubimendiF. LopezF. LopezV. MunozV. MunozL. YamalL. YamalPedriPedriM. OyarzabalM. Oyarzabal
Espagne crest
Espagne
ESP
4-1-4-1
Croatie

Onze de départ

Espagne

Entraineur

  • S. Bilic
  • L. de la Fuente

La Croatie est entraînée par Slaven Bilic, bien qu'aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions ne soit disponible à ce stade. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, n'a lui non plus aucune information confirmée concernant son équipe à ce stade. Dean Huijsen a participé à la précédente rencontre à Séville et s'est exprimé sur son retour en sélection après avoir manqué la liste pour la Coupe du monde. Des mises à jour complètes sur le groupe suivront à l'approche du match.

Forme

CRO

CRO - Forme

GHA
V2-1
POR
D2-1
CZE
V1-2
ESP
D4-1
ANG
D0-7
But marqué (encaissé)
6/15
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ESP

ESP - Forme

FRA
V0-2
ARG
V1-0
ANG
V2-3
CRO
V4-1
CZE
V3-1
But marqué (encaissé)
13/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Croatie aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec une défaite supplémentaire complétant une série mitigée. Son résultat le plus récent a été cette défaite 4-1 face à l'Espagne à Séville, et auparavant elle avait battu la Tchéquie 2-1 en Ligue des nations. Son parcours en Coupe du monde comprenait des victoires contre le Ghana et le Panama, mais elle a été éliminée par le Portugal en huitièmes de finale. Sur ces cinq matches, la Croatie a inscrit sept buts et en a encaissé neuf, ce qui reflète une équipe capable de produire offensivement, mais sujette à des errements défensifs contre les meilleures oppositions.

L'Espagne a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été cette victoire 4-1 contre la Croatie, et auparavant elle avait battu l'Angleterre 3-2 lors de l'ouverture de la Ligue des nations. Le parcours en Coupe du monde qui a précédé cette campagne comprenait des victoires contre la Belgique, la France et l'Argentine en finale, l'Espagne n'encaissant que deux buts sur ces cinq matches, tous deux en Ligue des nations. Il s'agit d'une série qui souligne à la fois sa qualité offensive et son organisation défensive.

Historique des confrontations

Face à face

CroatieNulEspagne
1
0
4
UEFA Nations League A
Espagne badge
Espagne
ESP
4
Croatie badge
Croatie
CRO
1
FDM
Championnats d'europe
Espagne badge
Espagne
ESP
3
Croatie badge
Croatie
CRO
0
FDM
UEFA Nations League A
Croatie badge
Croatie
CRO
0
Espagne badge
Espagne
ESP
0
FDM
Championnats d'europe
Croatie badge
Croatie
CRO
3
Espagne badge
Espagne
ESP
5
FDM
UEFA Nations League A
Croatie badge
Croatie
CRO
3
Espagne badge
Espagne
ESP
2
FDM
4Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu il y a seulement quelques jours, lorsque l'Espagne s'est imposée 4-1 à Séville en Ligue des nations. En remontant sur les cinq dernières confrontations directes, l'Espagne détient un net avantage, avec des résultats comprenant une victoire 3-0 à l'Euro 2024 et un succès 5-3 à l'Euro 2020 après prolongation. La seule victoire de la Croatie dans cette série récente est intervenue lors d'un match de Ligue des nations en novembre 2018, lorsqu'elle a battu l'Espagne 3-2. Une confrontation ultérieure en Ligue des nations, en juin 2023, s'est terminée sur un 0-0, le seul match nul de la série.

Classement

Grp. 3

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
EspagneEspagneESP
3300104+69
V
V
V
2
AngleterreAngleterreANG
3201113+86
V
V
D
3
CroatieCroatieCRO
3102312-93
D
D
V
4
TchéquieTchéquieCZE
300327-50
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le groupe 3 de la Ligue A de l'UEFA Nations League, l'Espagne occupe actuellement la première place tandis que la Croatie est troisième, ce qui fait de cette rencontre une confrontation directe avec des implications importantes sur l'évolution du groupe.

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