UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Croatie - Espagne débute le 6 octobre 2026 à 14h45 EST et 18h45 GMT.

Les champions du monde face à une Croatie blessée

L'Espagne est en très grande forme avant sa rencontre contre une équipe de Croatie qui a subi une lourde correction face à l'Angleterre lors de sa dernière sortie.

L'Espagne semble irréprochable sous De La Fuente

L'Espagne est désormais invaincue depuis 41 matches, avec 10 victoires consécutives, et occupe confortablement sa position avec trois victoires en trois matches dans cette compétition. Elle était trop forte pour la Tchéquie lors de sa dernière sortie, s'imposant 3-1 grâce à des buts de Lanmine Yamal, Rodri et Mikel Merino.

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Une journée noire pour la Croatie

La déroute 7-0 de la Croatie face à l'Angleterre a été sa plus lourde défaite de son histoire en sélection masculine. Après des lourdes défaites successives, la Croatie occupe désormais la troisième place du groupe 4 de la Ligue A de l'UEFA Nations League. Les hommes de Slaven Bilic pouvaient difficilement avoir un test plus relevé qu'un rendez-vous contre les champions du monde ensuite, mais c'est bien ce qui les attend. Une défaite 4-1 contre l'Espagne lors du match aller ne les remplira guère de confiance.

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Stat clé

La Croatie a encaissé au moins deux buts lors de cinq de ses six dernières confrontations avec l'Espagne.

Compositions probables

Croatie (4231) : Livakovic ; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol ; Modric, Kovacic ; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic ; Matanovic.

Espagne (433) : Simon ; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella ; Lopez, Zubimendi, Pedri ; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

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Nouvelles des équipes et effectifs

La Croatie est entraînée par Slaven Bilic, bien qu'aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions ne soit disponible à ce stade. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, n'a lui non plus aucune information confirmée concernant son équipe à ce stade. Dean Huijsen a participé à la précédente rencontre à Séville et s'est exprimé sur son retour en sélection après avoir manqué la liste pour la Coupe du monde. Des mises à jour complètes sur le groupe suivront à l'approche du match.

Forme

La Croatie aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec une défaite supplémentaire complétant une série mitigée. Son résultat le plus récent a été cette défaite 4-1 face à l'Espagne à Séville, et auparavant elle avait battu la Tchéquie 2-1 en Ligue des nations. Son parcours en Coupe du monde comprenait des victoires contre le Ghana et le Panama, mais elle a été éliminée par le Portugal en huitièmes de finale. Sur ces cinq matches, la Croatie a inscrit sept buts et en a encaissé neuf, ce qui reflète une équipe capable de produire offensivement, mais sujette à des errements défensifs contre les meilleures oppositions.

L'Espagne a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été cette victoire 4-1 contre la Croatie, et auparavant elle avait battu l'Angleterre 3-2 lors de l'ouverture de la Ligue des nations. Le parcours en Coupe du monde qui a précédé cette campagne comprenait des victoires contre la Belgique, la France et l'Argentine en finale, l'Espagne n'encaissant que deux buts sur ces cinq matches, tous deux en Ligue des nations. Il s'agit d'une série qui souligne à la fois sa qualité offensive et son organisation défensive.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu il y a seulement quelques jours, lorsque l'Espagne s'est imposée 4-1 à Séville en Ligue des nations. En remontant sur les cinq dernières confrontations directes, l'Espagne détient un net avantage, avec des résultats comprenant une victoire 3-0 à l'Euro 2024 et un succès 5-3 à l'Euro 2020 après prolongation. La seule victoire de la Croatie dans cette série récente est intervenue lors d'un match de Ligue des nations en novembre 2018, lorsqu'elle a battu l'Espagne 3-2. Une confrontation ultérieure en Ligue des nations, en juin 2023, s'est terminée sur un 0-0, le seul match nul de la série.

Classement

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Espagne ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Angleterre ANG 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V D 3 Croatie CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 D D V 4 Tchéquie CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 3 de la Ligue A de l'UEFA Nations League, l'Espagne occupe actuellement la première place tandis que la Croatie est troisième, ce qui fait de cette rencontre une confrontation directe avec des implications importantes sur l'évolution du groupe.