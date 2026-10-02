Croatie vs Angleterre : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

La Croatie et l’Angleterre donneront le coup d’envoi le 3 octobre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

Les poids lourds du groupe A3 se retrouvent à Rijeka

La Croatie retrouve ses terres au stade HNK Rijeka Rujevica pour recevoir l’Angleterre à l’occasion de la 3e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l’UEFA Nations League dans le groupe A3. Après une fenêtre internationale de début de saison mitigée, l’équipe du sélectionneur Slaven Bilić vise à tirer profit des conditions à domicile pour décrocher un résultat vital et remonter au classement du groupe. Pour l’Angleterre de Thomas Tuchel, le déplacement à Rijeka après une victoire maîtrisée à l’extérieur le week-end dernier représente un test important dans l’optique de maintenir la pression sur l’Espagne, leader du groupe.

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Une fenêtre de septembre contrastée pour la Croatie

La Croatie aborde ce rendez-vous de samedi avec l’intention de réagir après une lourde défaite 4-1 à l’extérieur face à l’Espagne lors de la 2e journée (29 septembre). L’attaquant Dion Drena Beljo a inscrit l’unique but croate à Séville avant que l’Espagne ne prenne le contrôle de la rencontre. Ce résultat fait suite à un impressionnant succès 2-1 à l’extérieur contre la Tchéquie à Prague lors de la 1re journée (26 septembre), ce qui pousse Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol et Mateo Kovačić à se concentrer sur un retour à plus de solidité défensive à domicile.

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L’Angleterre veut confirmer son rebond

L’Angleterre se rend en Croatie pleine de confiance après avoir décroché une victoire disciplinée 2-0 à l’extérieur contre la Tchéquie à Prague lors de la 2e journée (29 septembre). Après une défaite inaugurale 3-2 à domicile face à l’Espagne à Wembley, des buts en seconde période d’Anthony Gordon (47e) et du capitaine Harry Kane (69e) ont offert à Thomas Tuchel sa première victoire en Nations League à la tête de la sélection. Portée par la qualité de création de Trent Alexander-Arnold et l’élan créatif de Jude Bellingham, l’Angleterre vise une deuxième victoire consécutive à l’extérieur.

Le moteur du milieu croate peut-il freiner les attaques anglaises sur les ailes ?

Les confrontations historiques entre ces deux grandes nations du football ont donné lieu à de grands duels tactiques, notamment la victoire 4-2 de l’Angleterre en phase de groupes de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Croatie cherchera à contrôler la possession dans l’axe avec Luka Modrić, Mateo Kovačić et Petar Sučić, tout en s’appuyant sur Dion Drena Beljo et Ivan Perišić dans les transitions rapides. De son côté, l’Angleterre misera sur le dynamisme de Bukayo Saka et Anthony Gordon dans les couloirs pour étirer la ligne défensive croate. Avec des points cruciaux du groupe A3 en jeu, ce choc de samedi promet une confrontation européenne intense dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Croatie : Livakovic; Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic P. Sucic; Baturina, Beljo, Marco Pasalic

Angleterre : Pickford; Trent, Chalobah, Guehi, Hall; Anderson, Garner; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Infos d’équipe & effectifs

Slaven Bilic n’a pas confirmé de composition probable pour la Croatie avant le match, et aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été fournie pour l’équipe à domicile. Des mises à jour devraient être ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Thomas Tuchel n’a pas non plus dévoilé de onze probable pour l’Angleterre, sans absence confirmée répertoriée à ce stade. Le groupe comprend toutefois Morgan Gibbs-White, appelé en urgence, ainsi qu’Alex Scott, qui a fait ses débuts chez les seniors lors du match précédent.

Forme

La Croatie aborde ce match avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, son résultat le plus récent étant une lourde défaite 4-1 contre l’Espagne. Avant cela, elle avait signé une victoire 2-1 à l’extérieur contre la Tchéquie en Nations League. Sur ces cinq matches, les Vatreni ont marqué six buts mais en ont concédé neuf, un bilan qui reflète la fragilité défensive que Bilic a été poussé à corriger. Leur parcours en Coupe du monde plus tôt dans l’année a produit des victoires contre le Ghana et le Panama avant une élimination en quart de finale face au Portugal.

L’Angleterre arrive avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, la plus récente étant ce succès 2-0 contre la Tchéquie. Sa campagne de Nations League comprend également une défaite 3-2 contre l’Espagne, même si l’équipe de Tuchel a affiché une production offensive considérable pendant l’été, avec une victoire 6-4 contre la France dans une remarquable demi-finale de Coupe du monde avant une défaite face à l’Argentine en finale. L’Angleterre a marqué quinze buts sur ces cinq rencontres, tout en en concédant dix, ce qui souligne à la fois sa puissance offensive et ses difficultés défensives occasionnelles.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections s’est soldée par une nette victoire 4-2 de l’Angleterre contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2026 en juin, un résultat qui a donné le ton du parcours anglais dans le tournoi. Avant cela, l’Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l’Euro 2020 puis s’était imposée 2-1 lors d’un match de Nations League en novembre 2018. L’unique victoire de la Croatie sur les cinq dernières confrontations directes remonte à la Coupe du monde 2018, avec un succès 2-1 qui avait éliminé l’Angleterre au stade des demi-finales. Le bilan global sur ces cinq matches tourne à l’avantage de l’Angleterre, avec trois victoires contre une pour la Croatie, et un match nul.

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