Croatie vs Angleterre : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

La Croatie et l'Angleterre donneront le coup d'envoi le 3 octobre 2026 à 16h00 GMT (12h00 EST / 17h00 BST / 18h00 SAST).

Les poids lourds du groupe A3 se retrouvent à Rijeka

La Croatie retrouve ses terres au HNK Rijeka Stadium Rujevica pour accueillir l'Angleterre lors de la 3e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l'UEFA Nations League dans le groupe A3. Après une première fenêtre internationale contrastée, l'équipe de Slaven Bilić entend tirer parti des conditions à domicile pour décrocher un résultat vital et remonter au classement du groupe. Pour l'Angleterre de Thomas Tuchel, le déplacement à Rijeka après une victoire maîtrisée à l'extérieur le week-end dernier représente un test important alors qu'elle cherche à maintenir la pression sur le leader du groupe, l'Espagne.

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Le mois de septembre contrasté de la Croatie

La Croatie aborde la rencontre de samedi avec l'envie de réagir après une lourde défaite 4-1 à l'extérieur contre l'Espagne lors de la 2e journée, le 29 septembre. L'attaquant Dion Drena Beljo a inscrit l'unique but croate à Séville avant que l'Espagne ne prenne le contrôle du match. Ce résultat fait suite à une impressionnante victoire 2-1 à l'extérieur contre la Tchéquie à Prague lors de la 1re journée, le 26 septembre, laissant Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol et Mateo Kovačić concentrés sur la nécessité de retrouver de la solidité défensive à domicile.

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L'Angleterre veut confirmer son rebond

L'Angleterre se rend en Croatie pleine de confiance après avoir décroché une victoire disciplinée 2-0 à l'extérieur face à la Tchéquie à Prague lors de la 2e journée, le 29 septembre. Après une défaite inaugurale 3-2 à domicile contre l'Espagne à Wembley, des buts en seconde période d'Anthony Gordon (47e) et du capitaine Harry Kane (69e) ont offert à Thomas Tuchel sa première victoire à la tête de l'équipe en Ligue des nations. Portée par la qualité de création de Trent Alexander-Arnold et l'inspiration de Jude Bellingham, l'Angleterre vise une série de victoires à l'extérieur.

Le moteur du milieu croate peut-il ralentir l'attaque anglaise sur les ailes ?

Les confrontations passées entre ces deux grandes nations du football ont offert un fort suspense tactique, notamment la victoire 4-2 de l'Angleterre en phase de groupes de la Coupe du monde plus tôt durant l'été. La Croatie cherchera à contrôler la possession dans l'axe grâce à Luka Modrić, Mateo Kovačić et Petar Sučić, tout en lançant Dion Drena Beljo et Ivan Perišić dans des transitions rapides. De son côté, l'Angleterre s'appuiera sur le jeu dynamique sur les côtés de Bukayo Saka et Anthony Gordon pour étirer l'arrière-garde croate. Avec de précieux points du groupe A3 en jeu, ce choc de samedi promet une intense bataille européenne dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Slaven Bilic n'a pas confirmé de composition probable pour la Croatie avant le match, et aucune information concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été fournie pour l'équipe à domicile. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Thomas Tuchel n'a pas non plus dévoilé de onze probable pour l'Angleterre, et aucune absence confirmée n'est signalée à ce stade. Le groupe comprend toutefois Morgan Gibbs-White, appelé en urgence, ainsi qu'Alex Scott, qui a fait ses débuts avec les seniors lors de la rencontre précédente.

Forme

La Croatie aborde ce match avec deux victoires et deux défaites sur ses cinq dernières sorties, son résultat le plus récent étant une lourde défaite 4-1 contre l'Espagne. Avant cela, elle avait signé une victoire 2-1 à l'extérieur contre la Tchéquie en Ligue des nations. Sur ces cinq matches, les Vatreni ont marqué six buts mais en ont encaissé neuf, un bilan qui reflète la fragilité défensive que Bilic est poussé à corriger. Leur parcours en Coupe du monde plus tôt dans l'année avait produit des victoires contre le Ghana et le Panama avant une élimination en quart de finale face au Portugal.

L'Angleterre arrive avec trois victoires sur ses cinq derniers matches, la plus récente étant ce succès 2-0 contre la Tchéquie. Sa campagne de Ligue des nations a également comporté une défaite 3-2 contre l'Espagne, même si l'équipe de Tuchel a affiché une production offensive considérable durant l'été, battant la France 6-4 dans une remarquable demi-finale de Coupe du monde avant de s'incliner face à l'Argentine en finale. L'Angleterre a marqué quinze buts sur ces cinq matches et en a encaissé dix, ce qui souligne à la fois sa puissance offensive et ses moments de vulnérabilité défensive.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une large victoire 4-2 de l'Angleterre contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2026 en juin, un résultat qui a donné le ton du parcours anglais dans le tournoi. Avant cela, l'Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l'Euro 2020 puis s'était imposée 2-1 lors d'un match de Ligue des nations en novembre 2018. L'unique victoire de la Croatie sur les cinq derniers face-à-face remonte à la Coupe du monde 2018, un succès 2-1 qui avait éliminé l'Angleterre au stade des demi-finales. Le bilan global sur ces cinq rencontres est favorable à l'Angleterre, avec trois victoires contre une pour la Croatie, plus un match nul.

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