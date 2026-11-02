Bixente Lizarazu, ancienne star du Bayern Munich et de l'équipe de France, a vivement critiqué son compatriote Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, en raison de son attitude lors de la cérémonie du Ballon d'Or, estimant que la vedette française en a trop fait pour se mettre en avant et a manqué d'humilité et d'esprit d'équipe.

Lizarazu, sacré champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France, a déclaré lors de son passage dans l'émission télévisée « Téléfoot » : « Il a complètement perdu le contrôle lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Ça ne m'a pas plu du tout. Il a sombré dans un comportement extrêmement égoïste, il a manqué d'humilité, et il était entièrement concentré sur sa propre promotion, ignorant tous ceux qui l'entouraient. Il a donné l'impression d'être la seule personne qui compte, comme si les autres n'existaient pas. »

Les critiques de Lizarazu interviennent après que Mbappé a terminé à la deuxième place de la course au Ballon d'Or, derrière l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, qui a remporté le trophée avec 1055 points, contre 1027 points pour la vedette française, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal, joueur du Barça, s'est classé troisième avec 881 points.

L'ancien défenseur du Bayern Munich, qui a porté le maillot du club allemand entre 1997 et 2006 et a été sacré avec lui en Ligue des champions ainsi qu'au terme de 6 titres de champion et 5 coupes nationales, estime que Mbappé doit retrouver sa concentration sur le collectif, plutôt que de se contenter de ses statistiques de buteur.

Il a ajouté : « Il doit maintenant revenir en équipe de France et faire preuve d'esprit d'équipe, car ce sont ces valeurs collectives qui mènent les Bleus vers les victoires. Il a récemment traversé des périodes durant lesquelles il n'a pas réussi à conduire ses clubs et ses équipes à la victoire. Il est vrai qu'il marque beaucoup de buts, mais le plus important est qu'il mène son équipe à la victoire, voilà ce qui compte le plus. »

De son côté, Mbappé a inscrit un but lors de la victoire du Real Madrid contre le Racing Santander sur le score de 3-0, dimanche, en Liga. Sa célébration du but a attiré l'attention après qu'il a pointé son doigt vers la caméra de télévision, un geste interprété comme un message signifiant qu'il est le numéro un, et ce quelques jours après avoir perdu la course au Ballon d'Or.