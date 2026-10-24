Lennart Karl peine encore à retrouver la forme qui était la sienne la saison dernière au Bayern Munich. Max Eberl a pris la défense du grand espoir lors de la conférence de presse de samedi, avant le match sur le terrain du SC Fribourg, contredisant ainsi indirectement le dirigeant du Bayern Uli Hoeneß.

« Ce qui arrive à Lenny fait partie du parcours tout à fait normal d’un jeune professionnel. Tout le monde, et peut-être Lenny lui-même, s’attend à ce que les choses continuent comme la saison dernière », a expliqué Eberl, pour qui cette situation est « tout à fait normale ».

Le club allait donc « l’accompagner », car « nous sommes convaincus qu’il retrouvera ce niveau. Mais il a été blessé, il a manqué la Coupe du monde et cela affecte forcément un joueur. Mais, comme je l’ai dit, c’est pour nous un processus tout à fait normal. »

Qu’a dit Uli Hoeneß au sujet de Lennart Karl ?

Avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Karl était considéré comme un entraîneur très prometteur au sein de l’équipe d’Allemagne et figurait déjà dans la liste définitive. Mais il s’était ensuite déchiré un faisceau musculaire à l’entraînement, avant le match de préparation contre les États-Unis, l’un des pays hôtes, et avait manqué le tournoi.

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Alors qu’Eberl adopte une approche conciliante avec le joueur de 18 ans, Hoeneß avait récemment annoncé dans Welt am Sonntag vouloir parler franchement à Karl. « J’ai décidé d’avoir une discussion sérieuse avec lui », a déclaré l’homme de 74 ans. « Je ne sais pas, par exemple, si cela fait du bien à Lennart Karl qu’on se contente toujours de le prendre dans ses bras. »