Les deux joueurs offensifs sont arrivés à l’été 2025 chez le champion de Premier League de l’époque pour un total de 270 millions d’euros, mais n’ont cependant pas répondu aux attentes élevées. Pour Murphy, qui a autrefois joué cinq ans à Liverpool et remporté notamment la Coupe UEFA avec le club, Wirtz et Isak ne sont toutefois pas la raison des performances irrégulières de Liverpool.

Le fait que les deux ne soient pas si bons au pressing ne jouerait « aucun grand rôle », surtout à domicile, au vu de la possession généralement élevée des Reds. Pour Murphy, c’est plutôt clair : « Le plus gros problème à Liverpool, c’est que les latéraux ne sont pas assez bons. »

Murphy visait par là Milos Kerkez (22 ans) à gauche et Jeremie Frimpong (25 ans) à droite. Eux aussi ont été recrutés il y a un peu plus d’un an pour des montants importants. « Ils ne s’améliorent pas non plus, ils n’ont pas cela en eux », a poursuivi Murphy chez talkSPORT : « Ils travaillent dur, mais le niveau de leurs centres et leur prise de décision dans le dernier tiers du terrain sont faibles. »

La différence avec le duo de latéraux de longue date Andy Robertson (32 ans, Tottenham Hotspur) et Trent-Alexander Arnold (27 ans, Real Madrid) serait frappante : « Ce sont deux des tout meilleurs qui soient quand il s’agit des passes décisives, de la qualité et de la capacité à jouer la passe décisive. Maintenant, ils ont recruté deux latéraux qui ne peuvent pas rivaliser dans ce domaine. »

Défensivement, les deux seraient certes « corrects » et « lancés à 100 miles à l’heure », mais il existerait d’importantes lacunes dans le jeu vers l’avant. Et cela deviendra, à long terme, un problème pour l’équipe du nouvel entraîneur Andoni Iraola (44 ans) : « Les meilleures équipes du monde ont d’excellents latéraux, parce que les adversaires ferment l’axe et qu’il reste alors de l’espace sur les ailes. Les latéraux ont très souvent le ballon, mais Frimpong et Kerkez n’ont pas la qualité pour faire sauter les autres équipes. »

Combien ont coûté Milos Kerkez et Jeremie Frimpong à Liverpool ?

Les critiques visant les deux stars citées ne sont pas nouvelles. L’ancien coéquipier de Murphy, Jamie Carragher (48 ans), a encore récemment sévèrement taclé Kerkez, qualifiant le Hongrois de « Darwin Nunez des latéraux » en raison de son style de jeu parfois jugé irréfléchi. Et l’ancien attaquant de Premier League Gabriel Agbonlahor (39 ans) avait déjà conseillé à Iraola de décaler sur le côté droit le milieu de terrain de métier Milos Kerkez (25 ans) à la place de Frimpong. C’est ce qu’avait déjà fait à plusieurs reprises l’ex-entraîneur Arne Slot (47 ans) la saison passée.

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Kerkez a explosé sous Iraola à l’AFC Bournemouth et a coûté un peu moins de 47 millions d’euros d’indemnité de transfert. Sous le maillot de Liverpool, il totalise depuis deux buts et deux passes décisives en 51 matches. Le bilan de Frimpong depuis son transfert du Bayer Leverkusen pour 40 millions d’euros est à peine meilleur : lui qui était un passeur si prolifique en Bundesliga (77 contributions décisives en 190 matches) en est à deux buts, deux réalisations et deux passes décisives en 37 rencontres.