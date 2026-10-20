Alors que le Real Madrid se prépare à disputer l'attendu Clásico face au Barça, dimanche prochain, les critiques visant la politique du club madrilène dans la gestion des jeunes talents se font de nouveau entendre.

Le quotidien espagnol« Mundo Deportivo » a mis en lumière Chema Andrés, le milieu de terrain de Brighton passé par l'académie du Real Madrid, devenu la cible des regards de la presse britannique qui l'a surnommé « le petit Rodri ».

Bien que le joueur, âgé de 21 ans, n'en soit qu'au début de son expérience avec Brighton, après avoir rejoint le club en septembre dernier, son apparition en Premier League a rouvert le débat sur la décision du Real Madrid de se séparer de lui, notamment au regard des problèmes dont, selon le rapport, l'équipe souffre au milieu de terrain.

La crise du milieu de terrain poursuit le Real Madrid avant le Clásico

Le quotidien estime que le Real Madrid possède peut-être l'un des meilleurs gardiens d'Europe en matière d'arrêts, ainsi qu'un attaquant parmi les plus prolifiques au monde, en référence à Thibaut Courtois et Kylian Mbappé, mais l'équipe souffre d'un écart manifeste entre ses lignes défensive et offensive.

Il a expliqué que l'équipe madrilène se divise en deux lorsqu'elle perd le ballon, quels que soient les efforts fournis par Federico Valverde, ou les tentatives d'Aurélien Tchouaméni d'assumer de multiples tâches au milieu de terrain.

Il a ajouté que le manque d'engagement défensif suffisant de Vinicius Junior et Mbappé, ainsi que la présence de Bellingham et Arda Güler, offre aux adversaires l'occasion d'exploiter les espaces et de se déplacer intelligemment, ce qui rend plus difficile la mission de l'équipe de contrôler les matchs.

Selon le rapport, le départ de Luka Modric et la retraite de Toni Kroos ont laissé une empreinte évidente sur le milieu de terrain, si bien que le Real Madrid continue de peiner à maîtriser le rythme du jeu, avant l'affrontement attendu contre le Barça.

Pourquoi la presse britannique l'a-t-elle surnommé « le petit Rodri » ?

Chema Andrés est passé par l'académie du Real Madrid, « La Fábrica », avant de vivre une expérience en Bundesliga, où il a joué avec Stuttgart, puis de rejoindre Brighton en septembre 2026, à la recherche d'une nouvelle occasion de prouver ses capacités.

Malgré la brièveté de son expérience jusqu'à présent avec l'équipe anglaise, sa façon de jouer et ses déplacements au milieu de terrain ont conduit la presse britannique à le comparer à Rodri, la vedette de Manchester City et de la sélection espagnole, et à lui attribuer le surnom de « petit Rodri ».

Brighton occupe une position remarquable en Premier League, étant devenu l'une des équipes qui luttent pour les places qualificatives à la Ligue des champions, tandis qu'Andrés espère saisir ses occasions pour prouver sa capacité à apporter un plus dans l'un des championnats européens les plus relevés.

Cependant, évoquer son éclat nécessite de le replacer dans son contexte, car le joueur n'en est encore qu'au début de son parcours avec Brighton, et n'a pas encore bénéficié du temps suffisant pour donner une image complète de son niveau et de son potentiel sur une longue saison.

11 millions d'euros contre 50 % de ses droits de transfert

Le paradoxe sur lequel s'est attardé le rapport de « Mundo Deportivo » réside dans le fait que le Real Madrid a encaissé 11 millions d'euros contre 50 % des droits de transfert d'Andrés, qui n'a pas eu de réelle occasion de faire ses preuves avec l'équipe première au stade Santiago-Bernabéu.

Le quotidien a critiqué la politique du club dans la gestion des jeunes talents, estimant que le Real Madrid traite son académie comme une source de revenus financiers, plutôt que de tirer parti des joueurs susceptibles d'aider l'équipe à combler ses besoins techniques.

Ces critiques prennent une importance supplémentaire au regard des problèmes soulevés par le rapport concernant le milieu de terrain, même s'il est trop tôt pour affirmer avec certitude qu'Andrés aurait apporté la solution recherchée s'il était resté avec l'équipe madrilène.

Valverde, seul représentant de l'académie dans le Clásico

Dans le cadre de ses critiques, le rapport de Mundo Deportivo a souligné que José Mourinho s'appuiera sur un seul joueur issu de l'académie du Real Madrid lors du Clásico face au Barça, à savoir Federico Valverde.

L'auteur a rappelé l'idée historique qui associait les grandes vedettes aux jeunes talents montants de l'académie, connue sous le nom de « Zidane et Pavón », estimant qu'elle est devenue une chose du passé.