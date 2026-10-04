Malgré sa qualification pour la finale de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », l'une des vedettes de la sélection saoudienne a été la cible d'une pluie de critiques après l'élimination du Qatar.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue qatarie aux tirs au but sur le score de 3-2, après un match nul vierge dans le temps réglementaire.

Hassan Tambakti, défenseur de la sélection saoudienne, a essuyé de vives critiques après avoir manqué son tir au but face au Qatar.

Abdullah Al-Hamdan, Mohamed Kanno et Mukhtar Ali ont inscrit leurs tirs au but pour la sélection saoudienne, tandis que Tambakti et Firas Al-Buraikan ont tous deux manqué les leurs.

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Du côté qatari, Edmilson et Al-Jarhi ont réussi à marquer, tandis que Almoez Ali, Jassem Jaber et Khoukhi Boualem ont manqué leurs tirs, permettant à la sélection saoudienne de décrocher son billet pour la finale, où elle affrontera les Émirats arabes unis mardi prochain.

Tambakti a hésité avant d'exécuter sa tentative et n'a pas réussi à tromper le gardien qatari, qui l'a repoussée avec facilité.

Le journaliste sportif Imad Al-Salmi a déclaré, dans l'émission Rotana Sport avec Walid, que Tambakti avait abordé le moment avec un calme excessif, le décrivant comme un joueur « froid » qui comprend mal cette froideur dans l'exécution. Il a insisté sur le fait que le joueur était tenu d'assumer davantage ses responsabilités, critiquant la manière dont il avait frappé le ballon, qu'il a qualifiée de mauvaise.

De son côté, le journaliste Mohamed Al-Enezi a estimé que la manière dont Tambakti exécute ses penalties n'était pas nouvelle, soulignant qu'il avait marqué de la même façon à des occasions précédentes, mais il a considéré que l'exécution face au Qatar n'avait pas été réussie, affirmant que de tels moments décisifs exigent davantage de sérieux et de puissance dans l'exécution.









Quant au journaliste Mohamed Al-Sheikh, il est allé plus loin, remettant en question le choix même de Tambakti pour tirer le penalty, affirmant que sa posture et son mouvement lent avant la frappe rendaient le joueur prévisible face au gardien, estimant que Tambakti ne fait pas partie des spécialistes de l'exécution des penalties.