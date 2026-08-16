Le Marocain Achraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain, a exprimé ses regrets quant aux conditions dans lesquelles s'est disputé le match face à Lens, en Supercoupe de France, estimant que les Parisiens n'ont pas bénéficié d'un environnement de jeu totalement neutre.

Le PSG s'est incliné (1-0) face à Lens à dix joueurs, ce dimanche soir, au stade Bollaert, l'antre du club nordiste, offrant ainsi au vice-champion de Ligue 1 le trophée de la Supercoupe.

Hakimi (27 ans) a déclaré à la chaîne « Ligue 1+ » : « Nous avons tout donné pour gagner, nous avons totalement dominé le déroulement du match, mais il y avait des circonstances indépendantes de notre volonté. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le média « Foot Mercato » : « Jouer sur une pelouse comme celle-ci, qui n'est pas neutre, et sans nos supporters... Nous aurions dû jouer dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était un match de Ligue 1. Ce ne sont pas des excuses. »

L'international marocain a également souligné que le calendrier des matchs du Paris Saint-Germain et sa préparation pour cette rencontre n'avaient pas été idéaux.

Il a poursuivi : « Nous avons disputé des finales sur terrain neutre, et maintenant nous jouons à l'extérieur. Mais nous continuerons à travailler pour ce qui nous attend. »

Et de conclure : « Certains joueurs ont manqué les entraînements et sont arrivés en retard, nous avons disputé un match mercredi (la Supercoupe d'Europe) et nous avions besoin de repos. Nous devons continuer à travailler pour les matchs à venir. »