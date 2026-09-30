Cristiano Ronaldo va-t-il prendre sa retraite internationale après sa crise avec Jesus ?

Un rebondissement inattendu a secoué l'environnement de la sélection portugaise, après que Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de l'équipe nationale à Copenhague, en direction de Madrid à bord de son avion privé. Une décision qui ouvre la porte à de grandes interrogations sur l'avenir du capitaine du Portugal avec la sélection, et sur la question de savoir si ces développements pourraient marquer le début de la fin de sa carrière internationale.

Le départ de Ronaldo est survenu quelques minutes seulement après les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, au cours desquelles il avait démenti l'existence de toute crise avec le capitaine de l'équipe, et affirmé au contraire, de façon claire, que Ronaldo participerait à l'entraînement du mercredi.

Jesus a déclaré en conférence de presse : « Hier, il n'a pas refusé de s'entraîner. Francisco Conceição ne s'est pas entraîné en raison d'une blessure, et João Félix non plus, car nous avons cherché à réduire l'état de fatigue, tandis que Cristiano Ronaldo a effectué un travail en salle de musculation. Il s'entraînera aujourd'hui. C'est le quatrième jour, il s'entraînera donc. »

Mais ce qui s'est produit ensuite fut tout autre : Ronaldo a quitté le stade Parken de Copenhague à bord d'une voiture noire appartenant à la Fédération portugaise de football, sans prendre part à la séance d'entraînement.

Les déclarations de Jesus précèdent le départ de Ronaldo

Jesus avait confirmé la tenue d'une réunion avec Ronaldo le mardi soir, indiquant que les choses avaient été réglées avant la fin de la journée. Mais il avait insisté dans le même temps sur le fait que ses décisions techniques ne seraient pas influencées par le nom du capitaine de la sélection ni par son statut.

Le sélectionneur du Portugal a déclaré : « Je peux promettre ce que je veux. C'est moi l'entraîneur. J'ai dit au joueur qu'il ne débuterait pas le match et qu'il serait sur le banc. Si j'ai besoin de lui pendant 30 minutes, il jouera, et si je n'ai pas besoin de lui, il ne jouera pas. Aucun joueur ne me fera changer d'avis. Ni lui, ni personne d'autre dans le football, ni même aucun président. Jamais, personne. »

Ces déclarations revêtent une importance particulière, au regard des récents développements qui ont entouré la présence de Ronaldo avec la sélection, à commencer par sa place sur le banc face à la Norvège, jusqu'à son absence des entraînements pendant trois jours consécutifs.

La Fédération portugaise confirme l'absence de Ronaldo

La Fédération portugaise de football a publié un communiqué succinct, au cours duquel elle a confirmé la non-participation de Ronaldo aux entraînements, sans fournir la moindre explication à cette absence.

Le communiqué indiquait : « Informations concernant l'entraînement au stade Parken : João Félix a repris les entraînements avec l'équipe. Francisco Conceição, indisponible pour le match de demain, ainsi que Cristiano Ronaldo, ne se sont pas entraînés. Merci. »

L'absence de toute explication officielle accentue le flou entourant la situation du capitaine de la sélection, d'autant plus que Jesus avait affirmé quelques minutes auparavant seulement que le joueur participerait à la séance.

Comment la crise entre Ronaldo et Jesus a-t-elle commencé ?

Le début de la crise remonte au match Norvège-Portugal en Ligue des nations de l'UEFA, lorsque Jesus a décidé de laisser Ronaldo sur le banc, et d'offrir à João Félix et Gonçalo Ramos l'occasion de débuter comme titulaires.

La décision a donné des résultats positifs sur le terrain, les deux joueurs ayant inscrit deux buts et le Portugal s'étant imposé sur le score de 2-1. Mais Ronaldo n'a pas eu la moindre minute de jeu, à l'exception d'une brève apparition lors des phases d'échauffement au cours de la seconde période.

À l'issue de la rencontre, Ronaldo s'est dirigé directement vers les vestiaires et ne s'est pas joint au reste des remplaçants lors de l'entraînement qui s'est tenu le lendemain.

Jesus a ensuite tenté de minimiser l'importance de l'incident, considérant que ce qui s'était passé relevait de la gestion habituelle de la charge des joueurs.

Réunion d'urgence avec Pedro Proença

Mais le développement qui a suscité le plus d'interrogations au Portugal a été la décision de Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, de modifier son programme et de se rendre à Copenhague pour tenir une réunion avec Ronaldo et Jesus.

La réunion s'est tenue le mercredi matin, dans le climat tendu qui a suivi le match contre la Norvège, avant que Jesus n'affirme par la suite que son entretien avec Ronaldo s'était terminé de façon normale et qu'il n'existait aucun problème entre les deux parties.

Toutefois, le départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection quelques heures seulement après ces déclarations a remis la crise sur le devant de la scène et a accru le niveau d'incertitude quant à la prochaine étape.

Est-ce la fin de Ronaldo avec le Portugal ?

Le départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection, avant le duel face au Danemark, pose une grande question sur l'avenir du joueur avec le Portugal, d'autant que le capitaine de la sélection est âgé de 41 ans et approche d'une étape décisive de sa carrière internationale.

Il n'existe à ce jour aucune indication officielle, de la part de Ronaldo ou de la Fédération portugaise, selon laquelle le joueur aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Par conséquent, évoquer la fin de son parcours avec la sélection reste une éventualité et non une décision annoncée.

Mais le calendrier de ce départ, les désaccords qui l'ont précédé au sujet de son rôle face à la Norvège, puis son absence des entraînements et la réunion d'urgence qui l'a réuni au président de la fédération et au sélectionneur, placent l'avenir de Ronaldo avec le Portugal au cœur d'interrogations croissantes.

La question la plus importante demeure désormais : Cristiano Ronaldo quitte-t-il le rassemblement du Portugal de façon temporaire en raison de la crise actuelle, ou son départ marque-t-il le début de la fin de son parcours avec la sélection de son pays ?