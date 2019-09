Cristiano Ronaldo va effacer le record de buts d'Ali Daei en sélection selon vous

Auteur d'un quadruplé face à la Lituanie (5-1), Ronaldo n'est plus qu'à 16 buts du record d'Ali Daei (109). Selon vous, il finira par le battre.

Contre la Lituanie mardi soir, dans le cadre des éliminatoires de l' , Cristiano Ronaldo n'a pas perdu de temps avec un quadruplé qui a permis au de largement s'imposer (5-1). En plus de cette satisfaction collective, l'attaquant de la soigne ses statistiques en sélection où il ne cesse d'impressionner : il compte désormais 93 buts avec la Seleção. Un bilan remarquable à 34 ans, ce qui lui permet un peu plus de se rapprocher du record d'Ali Daei. À ce jour, l'Iranien reste le meilleur buteur de tous les temps, toutes équipes nationales confondues, avec 109 réalisations.

Il reste ainsi 16 buts à rattraper pour que CR7 rentre un peu plus dans la légende du football mondial. Celui qui aura 35 ans en février prochain a avoué récemment sa détermination à jouer jusqu'à 40 ans, de quoi égaler et même dépasser Ali Daei en sélection. Bien entouré par Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Joao Felix, le quintuple Ballon d'Or peut compter sur des passeurs de qualité pour continuer à faire trembler les filets.

Celui qui a désormais marqué contre 40 sélections différentes chasse ce record prestigieux du plus grand nombre de buts en équipe nationale. Sur nos réseaux sociaux, nous vous demandons tout simplement si vous pensez que l'ancien attaquant du et de est capable de réaliser cet exploit.

Avec désormais 93 buts en équipe nationale, Cristiano Ronaldo 🇵🇹 peut-il dépasser le record d'Ali Daei (109) et devenir ainsi le meilleur buteur de tous les temps en sélection ? #CR7



Dites-nous tout — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 11, 2019

"Continuer à aider la sélection, ça me va parfaitement"

À l'issue de la rencontre face au pays balte, Cristiano Ronaldo n'a pas caché sa fierté de continuer à enchaîner les bonnes prestations avec le Portufgal. "Je traverse une bonne période, mais l’équipe aussi a été très bonne. Je suis heureux de pouvoir profiter de ce moment, pas parce que j’ai marqué, mais parce qu’on affiche un bon niveau ces dernières années. Continuer à aider la sélection, ça me va parfaitement. Le plus difficile a été de gagner en et on l’a fait. Il fallait confirmer ce succès important."

Avec huit points en quatre matches, le Portugal pointe à la deuxième place de son groupe de qualification derrière l' (13 points). En octobre, un déplacement capital est prévu à Kiev pour la sélection portugaise, qui aura bien besoin de son capitaine pour faire la différence et basculer en tête de cette poule B. Avant ce rendez-vous décisif, il y aura la réception du . L'occasion idéale pour CR7 de continuer à améliorer ses statistiques et se rapprocher d'Ali Daei...

"C'est le seul challenge qu'il a en tête"

Goal a sollicité l'avis de ses lecteurs et de ses suiveurs sur les réseaux sociaux pour savoir si le Portugais va finir par effacer la marque de l'Iranien. Et la grande majorité d'entre vous est certaine que oui. Les résultats du sondage sont assez parlants et illustrent à quel point vous avez confiance en l'efficacité de CR7.

C'est sur Facebook, que vous avez été les plus nombreux à voter (9900 votes) et aussi à s'exprimer en faveur d'un nouveau record de Ronaldo. 91% de ceux qui ont participé ont jugé que ce n'est qu'une question de temps avant que le joueur de la Juventus ne devienne le meilleur au monde dans ce domaine. Parmi eux, Lionel N'Gouya, qui nous fait remarquer que "la saison prochaine il en aura fini avec ce record. Il est encore en activité et toujours à un bon niveau. Donc, il peut le faire, il lui reste 17 buts pour le dépasser sachant qu'il veut jouer jusqu'à 37 ans".

L'article continue ci-dessous

Mohamed Diakhité est aussi de cet avis, et affirme même que c'est "le seul challenge que Ronaldo a actuellement en tête, même s'il ne le dit pas".

Sur Twitter, vous avez été un peu moins nombreux à répondre oui (84%). Et environ 80 d'entre vous (sur les 745 votants) ne le voient pas réussir cette prouesse. L'avis est respectable, mais nul doute que Ronaldo, un homme de défis, se donnera à coeur joie de prouver à cette minorité qu'elle le sous-estime.