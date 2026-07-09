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Cristiano Ronaldo : une nouvelle aventure pour effacer la déception de la Coupe du monde ? Pour les bookmakers, son départ d'Al-Nassr est plus qu'une simple hypothèse

C. Ronaldo
Mercato



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Cristiano Ronaldo : déception à la Coupe du monde, adieu aux bookmakers, l'idée d'Al Nassr

ROME – L’image de Cristiano Ronaldo en larmes au milieu du terrain après le match Portugal-Espagne est l’une des plus fortes et des plus significatives de cette Coupe du monde, car elle témoigne non seulement d’une déception sportive, mais aussi de la fin d’un cycle, puisque ce fut la dernière Coupe du monde pour le phénomène portugais. À 41 ans, CR7 tourne donc la page d’un chapitre majeur de sa carrière et, pour effacer ces larmes amères, il pourrait bientôt s’offrir une nouvelle aventure : selon les cotes des bookmakers Planetwin365 et Goldbet, son départ d’Al-Nassr est plus qu’une simple hypothèse, avec une cote à 7,50 fois la mise.Sa destination reste à déterminer ; d’ailleurs, ce n’est certainement pas le moment de prendre des décisions hâtives, comme l’a lui-même déclaré Cristiano Ronaldo en conférence de presse. En toile de fond, on évoque l’hypothèse d’un avenir en MLS, aux États-Unis, où il a été accueilli et choyé comme un roi ces dernières semaines, mais aussi des scénarios plus « romantiques » comme un retour en Europe, peut-être même au Portugal. Une certitude demeure : après avoir inscrit au moins un but dans six Coupes du monde, record absolu, la retraite n’est pas à l’ordre du jour. « Je déciderai moi-même quand arrêter, pas vous », a-t-il lancé aux journalistes. Il est donc temps de sécher les larmes et de digérer la déception : pour CR7, l’heure viendra bientôt de repartir, peut-être loin de l’Arabie saoudite.

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