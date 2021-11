Cristiano Ronaldo trouve les joueurs de Premier League "plus honnêtes"

Cristiano Ronaldo a joué au Portugal, en Espagne, en Italie et en Angleterre au cours de son illustre carrière et il estime que les joueurs de la Premier League sont plus honnêtes qu'ailleurs.

Le joueur de 36 ans, qui en est à son deuxième séjour en Angleterre et à son deuxième passage à Manchester United, s'est récemment exprimé sur sa situation, son retour et les différents styles de jeu qu'il a rencontrés au cours de sa carrière.

"[En Premier League] les joueurs sont plus honnêtes... ils ne vous donnent pas autant de coups de pied", a déclaré Ronaldo à DAZN.

"Je suis heureux d'être de retour, je suis revenu il y a deux mois et je me sens bien. Je suis encore en train de me réadapter.

"Pour l'instant, tout se passe bien, même si j'étais très nerveux. C'était comme avoir 18 ou 19 ans à nouveau."

Retour à Manchester pour Ronaldo

Après avoir rejoint le Sporting CP à l'adolescence, c'est à Manchester United que Ronaldo s'est véritablement annoncé au monde. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il est de retour et se retrouve comme l'une des figures vétéranes du vestiaire, un rôle qu'il embrasse, tout en étant lui-même plus affamé que jamais.

"Lors de mon deuxième jour avec le groupe, j'ai fait un discours et je leur ai dit que j'étais fier d'être ici et que je voyais un énorme potentiel dans la nouvelle génération", a déclaré Ronaldo.

"Je dois m'adapter, faire une remise à zéro, mais mon enthousiasme, ma mentalité et ma philosophie sont toujours les mêmes.

"Maintenant, j'économise mon énergie pour les bons moments, quand je peux tuer le match. J'ai toujours la même soif de titres. Je suis toujours motivé et désireux d'apprendre et de gagner des titres : c'est ma mentalité."