Cristiano Ronaldo très motivé avant de défier les Bleus

L'attaquant portugais se dit plus motivé encore qu'en 2004 et l'Euro au Portugal.

Cristiano Ronaldo s'est exprimé dans une vidéo diffusée par la fédération portugaise et a étalé sa motivation avant d'entamer l'Euro 2020.

Ronaldo plus motivé que jamais

Une compétition où la bande à Ronaldo défiera notamment la France en phase de groupes. la sélection portugaise entamera son Euro face à la Hongrie ce mardi.

La "Séléçao" s'envolera ensuite vers Munich où les champions d'Europe en titre se défieront à l'Allemagne (19 juin) avant de revenir à Budapest y affronter la France pour un remake de la finale 2016, remportée par les Lusitaniens sur l'unique but d'Eder en finale.

"Je me sens aussi motivé ou plus qu'en 2004, pour mon premier championnat d'Europe, tonne-t-il. Nous sommes champions en titre et nous faisons à nouveau partie du groupe des candidats à remporter le trophée."

"Il faut peaufiner quelque petites choses mais le travail (de préparation, NDLR) est fait, estime encore le joueur de la Juve. Maintenant c'est au ballon de rouler pour que le Portugal puisse faire de son mieux et débuter sur le pied droit, en battant la Hongrie".

Un pronostic ? Un objectif ? Gonflé à bloc, le joueur turinois fait fi des usages et préfère se concentrer sur la vérité du terrain.

"Ce n'est pas la peine et cela ne sert à rien de promettre des titres ni de faire des pronostics. Ce que je peux promettre c'est que nous aborderons tous les matches pour les gagner", annonce l'ancien joueur du Real Madrid.

Les Bleus devront donc se méfier. Cristiano Ronaldo est plus motivé que jamais avant d'entamer ce grand tournoi continental.