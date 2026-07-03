Au terme d’une seconde période haletante, le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde aux dépens de la Croatie (2-1). Cristiano Ronaldo a dédié son but égalisateur à Diogo Jota, disparu il y a exactement un an, le 3 juillet 2025, dans un accident de la route avec son frère André Silva.

La Croatie avait pourtant ouvert le score juste après la mi-temps par Ivan Perišić, joueur du PSV, avant de concéder un penalty pour une faute sur Renato Veiga. Du sang-froid, Ronaldo a transformé la sentence en frappant fort au centre des buts, battant Dominik Livaković.

Dans le temps additionnel, Rafael Leão a brillé par un éclair de génie, adressant un centre parfait à Gonçalo Ramos. L’attaquant, entré en jeu après la sortie de Ronaldo, a placé une tête victorieuse pour porter le score à 2-1. L’égalisation tentée dans le temps additionnel a été refusée pour hors-jeu, et le score est resté inchangé.

« Il a fallu serrer les dents », a commenté Ronaldo (41 ans) après la rencontre. « Pour gagner un match de cette envergure, il faut savoir souffrir. La rencontre a été très intéressante pour les spectateurs. Nous avons plutôt bien maîtrisé la première période. »

« La seconde période a été plus chaotique. Ils ont ouvert le score, nous avons connu un moment de stress, mais le tournant émotionnel a eu lieu lors de la transformation du penalty. À partir de là, la rencontre a été plus fluide. Nous avons encore rencontré des difficultés, mais c’est le lot de toute compétition, et maintenant nous devons regarder vers l’avant. »

Après la rencontre, Ronaldo a revêtu le maillot floqué du numéro 21, celui de Jota. Il y a exactement un an, l’attaquant et son frère André Silva perdaient la vie dans un accident de la route en Espagne, près de la frontière portugaise. « C’est une journée particulière », a déclaré Ronaldo. « Il est là-haut et nous guide. »

« Nous savons qu’il est avec nous et il était donc logique de gagner aujourd’hui pour lui rendre hommage de la meilleure façon possible », a déclaré Ronaldo, qui a également répondu aux rumeurs concernant son avenir. Sa sœur Kátia Aveiro avait déclaré plus tôt dans la journée qu’il disputait actuellement son dernier tournoi en tant qu’international.

« L’avenir de Cristiano n’a pas d’importance pour l’instant », déclare Ronaldo. « J’ai le temps, que ce soit après une victoire ou une défaite. Je vais en discuter avec ma famille, puis prendre la meilleure décision. Je ne prends plus de décisions dans le feu de l’action, désormais je fais tout sereinement. Pour l’instant, l’important est de profiter de cette journée », explique CR7.

Le Portugal de Roberto Martínez se tourne désormais vers un nouveau défi de taille : l’Espagne, qui a balayé l’Autriche en 16es de finale (3-0), sera son adversaire lundi 6 juillet à Dallas, avec un coup d’envoi à 21 h, heure néerlandaise.