Al-Nassr a décroché une courte victoire mardi soir en Saudi Pro League. À domicile, le club de Riyad s’est imposé 1-0 face à Neom SC malgré un penalty manqué par Cristiano Ronaldo.

Cette semaine encore, Ronaldo fait beaucoup parler de lui. Lundi, on apprenait que la Fédération portugaise de football lui avait infligé une amende de 255 euros et une suspension de trente jours après qu’il a quitté, furieux, le stage de la sélection portugaise fin septembre.

Mardi, il espérait inverser la tendance lorsque Al-Nassr a obtenu un penalty juste avant la pause. Ronaldo s’est chargé de le tirer, dans l’espoir d’inscrire le 982e but de sa carrière, mais il a envoyé le ballon à côté.

Juste après la reprise, Ronaldo s’est procuré une autre énorme occasion : le ballon a été remis de la tête devant le but, mais la superstar portugaise l’a expédié au-dessus de la cage vide à quelques mètres de la ligne.

Al-Nassr a continué de dominer et a enfin été récompensé de ses efforts après une heure de jeu. João Félix a reçu le ballon à l’entrée de la surface de réparation et l’a envoyé dans le haut des filets : 1-0.

Neom n’a pas été en mesure de réagir. Grâce à cette victoire, Al-Nassr, troisième de Saudi Pro League, compte désormais 22 points en 9 matches.

Le leader Al-Qadsiah, vainqueur plus tôt mardi grâce à un but de Tijjani Reijnders, possède trois points d’avance, mais a aussi disputé un match de plus. Neom est sixième.