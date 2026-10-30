Partager Suivez GOAL sur Google

Cristiano Ronaldo semble sur le point de retrouver la sélection après que le Portugal a officiellement demandé à Al-Nassr de le libérer en vue de la Ligue des nations de l’UEFA. Cette démarche marque un tournant majeur pour l’attaquant expérimenté, après une récente suspension de 30 jours et un désaccord très médiatisé sur son temps de jeu.

Publicité

Al-Nassr reçoit une demande officielle du Portugal

La carrière internationale de Ronaldo vient de recevoir un sérieux coup de pouce. La Fédération portugaise de football (FPF) a officiellement contacté Al-Nassr pour demander la mise à disposition du joueur de 41 ans lors de la prochaine trêve internationale.

Selon le média saoudien Arriyadiyah, la demande officielle concerne également Joao Felix et Samu Costa, coéquipiers de Ronaldo en club. Les trois joueurs sont pressentis pour la prochaine série de matches de Ligue des nations de l’UEFA. Cette évolution marque un tournant important pour Ronaldo. Elle intervient quelques semaines seulement après qu’un problème disciplinaire a fait planer de sérieux doutes sur son avenir en sélection.

Tourner la page de la suspension

Les récentes incertitudes autour de Ronaldo remontent à un rassemblement tendu de la sélection en septembre. L’attaquant expérimenté aurait exprimé une profonde frustration concernant la gestion de son temps de jeu, ce qui a finalement conduit à son départ prématuré du groupe. En conséquence, la FPF a infligé à son capitaine une suspension de 30 jours et une amende de 255 €.

Toutefois, les sanctions ayant été appliquées rétroactivement à compter de la date de l’incident, il peut désormais être sélectionné. Ronaldo a ensuite présenté publiquement ses excuses aux supporters et à ses coéquipiers afin d’apaiser les tensions grandissantes. Ce geste semble avoir ouvert la voie à son retour en sélection.

Publicité Publicité

Renouer avec la sélection nationale

Sa présence dans la présélection montre que le Portugal est disposé à réintégrer le meilleur buteur de son histoire. Malgré son âge, Ronaldo reste manifestement un joueur qui intéresse la sélection nationale pour l’avenir.

Related Topics

La communication officielle adressée à Al-Nassr confirme que la fédération considère l’affaire disciplinaire comme close. La décision de le faire jouer revient désormais entièrement au staff technique.

Le Danemark et le pays de Galles en ligne de mire

Le Portugal peaufine actuellement sa préparation pour la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027. Il doit accueillir le Danemark à Braga le 14 novembre, pour une rencontre qui s’annonce très disputée.

Publicité

Trois jours plus tard, la sélection se rendra au pays de Galles avec l’objectif de prendre de l’élan dans la compétition. Reste à savoir quel rôle Ronaldo jouera lors de ces deux rencontres. Pour l’heure, l’attention se porte sur l’annonce de la liste définitive. Les supporters suivront de près la situation pour voir si le légendaire attaquant foulera officiellement de nouveau la pelouse sous les couleurs de la sélection.