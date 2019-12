Cristiano Ronaldo se voit acteur à Hollywood après sa carrière

Cristiano Ronaldo n'envisage pas encore de prendre sa retraite, mais sait exactement ce qu'il veut faire après.

S'exprimant lors de la 14e édition des Conférences Internationales organisée par le Sports Council de Dubaï, Cristiano Ronaldo, qui confiait récemment qu'il n'avait aucune envie de devenir entraîneur dans le futur, a dévoilé ses projets :

Cristiano Ronaldo : "Je serais ravi d'être un exemple d'équilibre physique et mental"

«Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux participer à de nouvelles choses : améliorer mon anglais, faire un film à Hollywood... Et pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, en savoir plus et me mettre au défi, quelque chose que j'aime. Et bien sûr, entourez-vous de gens intelligents», a-t-il indiqué.

Pour l'instant encore en vacances, Ronaldo, qui en profite pour s'entraîner seul, est attendu avec la Juve face à , le 6 janvier prochain.