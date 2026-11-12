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Cristiano Ronaldo continue d’étendre son empire en dehors des terrains en annonçant le lancement de la production de sa première série télévisée. L’icône portugaise s’associe au cinéaste britannique de renom Matthew Vaughn pour une série dramatique sur le football dans laquelle l’attaquant jouera son propre rôle.

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Ronaldo se lance dans la production télévisuelle

Ronaldo fait ses premiers pas dans la production télévisuelle. L’ancien international portugais a officiellement commencé à travailler sur sa première série de fiction, un drame consacré au football intitulé Day 1s. À 41 ans, il continue de développer ses activités commerciales en dehors des terrains.

Il s’est associé au célèbre cinéaste britannique Matthew Vaughn pour fonder UR Marv Studios, la société de production à l’origine du projet. Ronaldo sera non seulement producteur exécutif de la série, mais apparaîtra aussi à l’écran. Le légendaire attaquant jouera son propre rôle dans ce drame footballistique très attendu.

La superstar confirme le début du tournage sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Ronaldo a fait part de son enthousiasme pour le projet à ses très nombreux fans à travers le monde. La superstar a confirmé le début du tournage dans une publication destinée à ses 681 millions d’abonnés sur Instagram.

« Une nouvelle passionnante ! La production de ma première série télévisée, Day 1s, vient de commencer. À suivre ! », a écrit l’attaquant. Il a accompagné son annonce d’une série de photos prises dans les coulisses du tournage.

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L’une des images dévoile l’intérieur du vestiaire de Brentford, laissant entrevoir un cadre réaliste ancré dans le football anglais pour la future série.

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Une intrigue aux enjeux élevés et un casting de stars

Day 1s promet de plonger au cœur du monde lucratif et à forts enjeux des affaires dans le football moderne. La série suit l’histoire fictive de Stanley Dalton, un agent de joueurs britannique chargé de naviguer dans l’univers intense des transferts.

L’acteur britannique Damian Lewis tient le rôle principal de Dalton. Le rappeur britannique Dave figure également au casting. Tous deux apparaissent sur les premières photos du tournage partagées par Ronaldo.

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La série pourra compter sur une autre figure du football en plus de Ronaldo. La présence de Thierry Henry, ancien joueur d’Arsenal et de l’équipe de France, est confirmée : il y jouera lui aussi son propre rôle.

Un empire qui s’étend en dehors des terrains

Le tournage de Day 1s va se poursuivre en vue d’une sortie à une date encore à déterminer. Les fans attendront avec impatience de nouvelles informations d’UR Marv Studios sur la date de diffusion de la série.

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Pour Ronaldo, ce projet télévisuel marque une nouvelle étape majeure dans sa carrière après la sélection nationale. Ayant récemment pris sa retraite internationale avec le Portugal, le joueur de 41 ans accélère manifestement ses investissements dans l’industrie du divertissement.