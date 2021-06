Cristiano Ronaldo révèle son trophée le plus important et son but préféré

L'attaquant de la Juventus a remporté beaucoup de trophées et marqué beaucoup de buts, mais deux bénéficient d'une place spéciale dans son coeur.

Cristiano Ronaldo a révélé ce qu'il considère comme le "trophée le plus important" de sa carrière à ce jour, tout en évoquant son but préféré. Ronaldo est l'un des joueurs les plus décorés de sa génération, ayant remporté 32 trophées à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, tout en remportant cinq Ballon d'Or. Rien que ça.

Le joueur de 36 ans a également deux médailles en sélection, dont les Championnats d'Europe 2016, qui, selon lui, signifient plus pour lui que toutes ses autres réalisations dans le jeu. Ronaldo a marqué trois buts lors de la course vers la gloire du Portugal à l'Euro il y a cinq ans, mais est sorti en boitant de sa victoire finale contre la France, blessé.

"Le trophée le plus important que j'ai remporté dans ma vie"

L'attaquant de la Juventus a pris sur lui pour continuer à encourager ses coéquipiers sur la touche et a été submergé par l'émotion après le coup de sifflet final après avoir vu la longue attente de son pays pour remporter un trophée majeur prendre fin. S'exprimant en tant qu'ambassadeur officiel de la marque mondiale pour LiveScore, Ronaldo a déclaré : "Le début du Championnat d'Europe de football de l'UEFA 2016 se passait bien pour moi, mais j'étais triste parce que je me suis blessé [en finale contre la France]".





"À la fin du match, je pleurais de bonheur ! J'ai ressenti trois types de sentiments et d'émotions dans ce match, mais à la fin de la journée, c'était incroyable ce que j'ai ressenti ! C'est probablement le trophée le plus important que j'ai remporté dans ma vie. C'était très émouvant. Le gagner à nouveau serait incroyable, et bien sûr, nous allons au tournoi avec cela comme ambition", a ensuite ajouté l'attaquant de la Juventus Turin, pas du genre à se contenter de participer, d'autant que la Seleçao a des arguments.

"Nous avons une bonne équipe mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'équipes très fortes là-bas", a ainsi tempéré CR7. Concernant son but préféré, forcément... Celui marqué face à Gianluigi Buffon et ses coéquipiers de la Juventus, du temps où il évoluait encore au Real Madrid, est au-dessus des autres. "C'est un peu malchanceux mais malheureusement, je dois mentionner que j'ai marqué mon but préféré contre mon équipe actuelle, la Juventus, et devant mon grand ami Gianluigi Buffon", s'est-il amusé. Ironie du destin.