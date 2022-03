Cristiano Ronaldo, reste ou part ? Les joueurs que Manchester United devrait vendre cet été

Ralf Rangnick et ses joueurs de Manchester United restent fermement concentrés sur leur objectif de terminer dans le top 4 de la Premier League, mais, en dehors du terrain, l'attention s'est déjà tournée vers la saison prochaine. En effet, le processus de recherche d'un nouveau manager permanent a officiellement commencé. Le club s'est déjà entretenu avec l'entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, cette semaine, et les autres candidats de la liste restreinte seront interviewés en temps voulu.

Le banc de touche d'Old Trafford reste l'un des postes les plus prestigieux du football, mais celui qui sera engagé aura une tâche énorme sur les bras, avec tant de membres de l'équipe première qui ont sous-performé pendant une saison qui est maintenant destinée à se terminer sans trophée. En effet, après la triste défaite de Manchester dans le derby au début du mois, l'ancien capitaine Roy Keane a déclaré qu'il y avait "cinq ou six joueurs" qui ne devraient plus jamais jouer pour le club.

Peu de gens sont d'accord pour dire qu'un remaniement majeur est nécessaire cet été. GOAL s'est donc penché sur les joueurs qui devraient quitter le club à la fin de la saison.

En fin de contrat

Paul Pogba n'a toujours pas montré son intention de signer la prolongation de contrat qui lui a été proposée par Manchester United, ce qui signifie que le club le perdra sur un transfert gratuit pour la deuxième fois. L'international français est sans aucun doute un joueur de classe mondiale dans sa meilleure forme, mais il s'est révélé d'une inconsistance exaspérante depuis son retour à Old Trafford en 2016.

Il y a également des doutes de longue date sur sa flexibilité tactique, donc Manchester United ne devrait pas être trop bouleversé par son départ, étant donné qu'il signifiera la suppression d'un salaire massif de leur masse salariale.

Getty

Il y aura également des regrets quant à la façon dont la carrière d'Edinson Cavani à Old Trafford s'est déroulée. Dans ce cas, la frustration est due aux problèmes de blessures de l'Uruguayen et à sa réticence à se rendre disponible pour jouer. Le résultat net est qu'un joueur qui aurait pu devenir une légende du club s'il était arrivé à son apogée n'a marqué que deux buts en 17 apparitions cette saison.

Il semble désormais inévitable que le joueur de 35 ans parte cet été, à la recherche d'un nouveau défi ailleurs, tout comme Jesse Lingard. Le joueur de 29 ans avait, bien sûr, espéré partir en janvier, mais ses espoirs d'un prêt ont été bloqués en raison de préoccupations concernant la profondeur de l'effectif. Lingard ne bénéficie toujours pas d'autant de temps de jeu qu'il le souhaiterait, avec de nombreux attaquants toujours devant lui dans la hiérarchie, donc un départ cet été est logique.

Juan Mata et Lee Grant sont également entrés dans les derniers mois de leurs contrats respectifs. Tous deux sont des joueurs de l'équipe plutôt que des prétendants sérieux à une place de titulaire et, bien qu'ils soient très appréciés dans le vestiaire, ils seront autorisés à partir à la fin de la saison.

Les potentielles ventes

Afin de générer plus de fonds pour acheter des joueurs, United devra vendre des poids morts - ce qu'ils ont eu du mal à faire dans le passé. Après avoir été une nouvelle fois évincé de la place de numéro 1 par David de Gea, Dean Henderson risque de pousser pour partir s'il n'obtient pas de garanties du nouveau manager qu'il sera le premier choix. Le joueur de 25 ans est sous contrat jusqu'en 2025 mais, à l'approche de la Coupe du monde, sa place dans l'équipe de Gareth Southgate étant incertaine, United pourrait le vendre tant qu'il le peut.

Getty/GOAL

Le retour en forme de Phil Jones signifie que Manchester United devrait être en mesure d'obtenir un certain montant pour le joueur de 30 ans avant l'expiration de son contrat à l'été 2023. Eric Bailly, quant à lui, n'a pas eu les opportunités promises lorsqu'il a signé une prolongation en 2021 et United devrait accepter toute offre décente pour le défenseur central ivoirien.

Son contrat actuel court jusqu'en 2024 et il y a eu des intérêts pour lui dans le passé, mais il est important que United trouve un accord cette fois-ci. Par ailleurs, Andreas Pereira est presque certain de partir. Le milieu de terrain est prêté à Flamengo et les Brésiliens sont désireux d'acquérir le joueur de 26 ans sur une base permanente. Un accord doit encore être finalisé mais United est ouvert à un départ avant le début de la prochaine campagne.

Avec un but et une passe décisive en huit apparitions depuis qu'il a rejoint le FC Séville en prêt en janvier, Anthony Martial ne prend pas vraiment la Liga d'assaut. Mais il est peu probable qu'il soit accueilli à Old Trafford. De toute façon, Manchester United est à la recherche d'un nouvel attaquant, et avec Anthony Elanga qui s'est révélé être une perspective sérieuse ces derniers mois, Martial est en surnombre. À 26 ans et avec deux années restantes sur son contrat, Martial devrait encore obtenir un prix raisonnable, même en tenant compte de ses difficultés actuelles en Espagne.

Les retours de prêts

Donny van de Beek est le nom le plus en vue actuellement en prêt. Le Néerlandais n'a pas fait l'unanimité sous les ordres de Frank Lampard à Everton, mais son avenir pourrait dépendre de l'identité du prochain entraîneur de United. Après tout, Van de Beek a brillé à l'Ajax, raison pour laquelle United l'a recruté, et cela pourrait valoir la peine de le garder au moins une autre saison pour voir si le nouveau manager peut ramener le joueur de 24 ans à son meilleur niveau.

Getty

Un autre milieu de terrain sur lequel United devra prendre une décision est James Garner. Il a impressionné lors de son prêt à Nottingham Forest, mais si on ne peut lui promettre une place régulière dans le onze de Manchester United, un retour à Old Trafford serait-il un frein à son développement ? De même, des décisions difficiles devront être prises concernant Brandon Williams, Amad Diallo, Facundo Pellistri et Axel Tuanzebe, qui sont prêtés respectivement à Norwich, Rangers, Deportivo Alaves et Naples.

Les joueurs à garder

David de Gea a été le joueur de la saison de United et continuera sans aucun doute à être le premier choix la saison prochaine. En défense, Raphaël Varane, Luke Shaw et Victor Lindelof devraient tous rester et malgré les critiques actuelles à l'encontre de Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka, il serait surprenant de voir l'un d'entre eux vendu. Fred et Scott McTominay ont montré qu'ils méritaient leur place dans l'équipe et, malgré son âge, Nemanja Matic peut encore jouer un rôle utile quand il le faut - même si ce n'est qu'en tant que remplaçant.

Getty

Bruno Fernandes restera un joueur clé, faisant partie intégrante des espoirs de succès futurs de United, tout comme Jadon Sancho, qui progresse lentement mais sûrement. Le jeune suédois Elanga semble être une star potentielle, tandis que Marcus Rashford devrait se voir accorder plus de temps pour mettre un terme à sa mauvaise passe, car on pense toujours que le bon entraîneur pourrait aider l'international anglais à relancer sa carrière.

Cristiano Ronaldo

Il ne reste plus qu'à parler de Cristiano Ronaldo. Le joueur de 37 ans a signé un contrat de deux ans l'été dernier, avec une option pour une année supplémentaire, et les avis sont partagés quant à savoir si c'était la bonne décision. Les buts de Ronaldo ont permis à Manchester United de se qualifier en Ligue des champions et il leur a assuré quelques points vitaux en championnat, mais il y a eu d'autres cas où il semble que l'équilibre de l'équipe ait souffert de la présence du Portugais en attaque.

S'ils trouvent un avant-centre qui corresponde mieux au système du nouvel entraîneur, et si Cristiano Ronaldo veut partir en raison de l'absence probable de Ligue des champions la saison prochaine, alors au moins son départ allégera la pression sur la masse salariale du club. Ronaldo est donc un joueur qui se trouve à cheval entre les catégories "à garder" et "à vendre". Comme dans beaucoup d'autres cas, cela dépendra beaucoup du prochain manager de Manchester United...