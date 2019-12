Cristiano Ronaldo réconforté par sa compagne après son échec au Ballon d'Or : "Tu seras toujours on numéro un"

Après avoir échoué au Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo a reçu le soutien de sa compagne par réseaux sociaux interposés.



Cristiano Ronaldo a été félicité sur les réseaux sociaux par sa partenaire Georgina Rodriguez à la suite des galas de la et du Ballon d'Or de lundi soir. Le Portugais n'a pas remporté le Ballon d'Or à Paris, mais a néanmoins raflé le prix du meilleur joueur de lors de la cérémonie de la Ligue italienne à Milan.



Par la suite, Georgina Rodriguez s’est tournée vers les réseaux sociaux pour publier quelques propos réconfortants à destination de son compagnon :

"Incomparable, imparable, courageux et non conformiste. Il y a les statistiques et les titres et tu es la star avec les meilleurs résultats, avec une Ligue des Nations de l'UEFA, une Coppa Italia, un titre de Serie A et le titre de meilleur joueur de Serie A », écrit ainsi Georgina Rodriguez sur Instagram.

"Mais ce ne sont pas seulement les prix ou les titres qui parlent pour toi, même si tu en a beaucoup. Ce qui en dit le plus sur toi, c’est ta passion, ton désir de réussir et ton travail d’équipe », poursuit ainsi la compagne de Cr7. « Tu es une inspiration dans le football et le sport pour des millions et des millions de personnes. Tu n'a pas peur des défis et tu sors de ta zone de confort en te dépassant continuellement et en montrant au monde comment devenir le numéro un ».

"Je t'aime."