Rio Ferdinand et Piers Morgan ont pris la défense de Cristiano Ronaldo. La star de 41 ans a quitté la sélection portugaise mercredi après un conflit avec le sélectionneur Jorge Jesus et semble déjà avoir disputé son dernier match international, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite à ce sujet.

Ronaldo n’est pas entré en jeu contre la Norvège et ne l’a pas bien pris. L’attaquant n’a pas remercié les supporters ayant fait le déplacement après la rencontre et ne s’est pas entraîné mercredi en vue du match suivant, ce jeudi soir contre le Danemark.

Jesus a souligné en conférence de presse que, pour composer ses équipes, il ne tient absolument pas compte du statut et qu’il peut laisser Ronaldo sur le banc pendant tout un match sans le moindre problème, comme ce fut aussi le cas à Oslo. Ronaldo a alors quitté le camp d’entraînement du Portugal.

Jeudi, les premières informations ont indiqué que l’emblématique numéro 7 de CR7 serait immédiatement attribué. Entre-temps, il est officiellement devenu clair que Rafael Leão portera le numéro 7 jeudi soir à Copenhague, et que Bruno Fernandes portera le brassard de capitaine.

« Dégoûtant, si c’est vrai », a écrit le journaliste Piers Morgan, qui avait auparavant réalisé plusieurs interviews exclusives avec Ronaldo, avant que l’information sur le numéro 7 ne soit officiellement confirmée. « Après tout ce que Cristiano a fait pour le Portugal... Pourquoi diable le traitent-ils ainsi ? »

« Hier, c’était l’anniversaire de son père, et il a joué pour son pays le lendemain de la mort de son père. C’est honteux de voir un tel mépris choquant envers leur plus grand joueur », a déclaré Morgan.

Après la confirmation officielle de l’information, Morgan s’est de nouveau exprimé sur X. « Quel connard arrogant ! », vise-t-il en parlant du sélectionneur. « Jesus n’a jamais été assez bon pour jouer pour le Portugal, et maintenant il prend du plaisir à rabaisser le plus grand joueur portugais, Cristiano. »

Rio Ferdinand, qui a joué pendant des années avec Ronaldo à Manchester United, estime lui aussi que l’attaquant d’Al-Nassr mérite davantage de respect. « Où en était le Portugal avant Cristiano Ronaldo ? Qu’ont-ils déjà accompli ? Se sont-ils seulement qualifiés pour des tournois ? Sans parler d’en gagner un. »

Le Portugal s’est qualifié au total à neuf reprises pour une Coupe du monde. Six de ces qualifications ont été obtenues après les débuts de Ronaldo en août 2003. Les Sud-Européens étaient également présents en 2002 (phase de groupes), 1986 (phase de groupes) et 1966, lorsque Eusébio les avait menés à la troisième place.

Sur l’ensemble des Euros, le Portugal s’est qualifié pour neuf éditions et là aussi, ce pays s’est qualifié six fois pour la phase finale après les débuts de Ronaldo, et trois fois auparavant : en 2000 (demi-finale), 1996 (quart de finale) et 1984 (demi-finale). Avec Ronaldo, le Portugal a en outre remporté ses premiers trophées : un Championnat d’Europe (2016) et deux fois la Ligue des nations (2019, 2025).

« Ce qui m’agace, c’est que beaucoup de gens le jugent sur ses trois ou quatre dernières années », poursuit Ferdinand. « Il affiche encore des statistiques fantastiques pour quelqu’un de son âge. Peu importe dans quel championnat c’est, cela reste des statistiques fantastiques. »

« Je pense que beaucoup de gens doivent remonter un peu dans le temps... Regardez son passage à la Juventus, ce qu’il y a fait. Son passage au Real Madrid. Et son passage à Manchester United. C’est comme s’il avait condensé trois carrières en une. Trois carrières de classe mondiale », conclut Ferdinand.



