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Cristiano RonaldoGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Cristiano Ronaldo réagit immédiatement après son départ prématuré avec le Portugal

Portugal
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo est sorti du silence après l’annonce de son départ du stage du Portugal. La superstar affirme notamment qu’elle en dira davantage à l’avenir sur les raisons de sa décision. On ne sait pas encore si la carrière internationale de la légende du football est désormais définitivement terminée.

Ronaldo et le sélectionneur Jorge Jesus sont en conflit depuis plusieurs jours. L’attaquant a dû rester sur le banc pendant quatre-vingt-dix minutes contre la Norvège (victoire 2-1) et a visiblement très mal pris la chose. Il a également décidé de ne pas remercier les supporters visiteurs ayant fait le déplacement.

Ronaldo a ensuite poursuivi sa route avec la sélection nationale jusqu’au Danemark, où le prochain match de Ligue des nations est au programme jeudi. Ronaldo ne s’est toutefois pas entraîné mercredi et est entre-temps parti pour Madrid.

« Il n’a pas refusé de s’entraîner. Il n’y a rien avec Ronaldo », a d’abord déclaré Jesus. Les propos qu’il a ensuite tenus sont, selon MARCA, probablement à l’origine de la décision de l’attaquant de 41 ans.

« Je peux promettre ce que je veux. Je suis l’entraîneur. J’ai dit à Ronaldo qu’il ne jouerait pas. Je te mets sur le banc. Si j’ai besoin de toi pendant 30 minutes, tu joues ; sinon, non. Aucun joueur ne peut me faire changer d’avis. Ni lui, ni qui que ce soit dans le monde du football. Aucun président. Jamais, absolument personne. »

Ronaldo a désormais réagi. « Après la conférence de presse de l’équipe nationale et après un entretien avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai décidé de quitter le stage de la sélection nationale », écrit-il.

« En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m’ont poussé à quitter l’équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré pleinement. »

« Le moment est maintenant venu de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception », conclut Ronaldo.


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