Cristiano Ronaldo ravi après la qualification du Portugal : "A notre juste place"

Cristiano Ronaldo s'est rendu sur Instagram pour célébrer le fait qu'il a aidé le Portugal à se qualifier pour la Coupe du monde pour la cinquième fois de sa carrière.

"Nous sommes à notre juste place"

Ronaldo a participé à toutes les Coupes du monde depuis 2006, et la star de Manchester United a fait en sorte que cette série se poursuive en aidant le Portugal à battre la Macédoine du Nord 2-0.

Bruno Fernandes a inscrit les deux buts pour le Portugal, Ronaldo et Diogo Jota ayant fourni des passes décisives pour mener leur pays à sa sixième Coupe du monde consécutive.

"Objectif atteint, nous sommes à la Coupe du monde du Qatar", a déclaré Ronaldo sur Instagram. "Nous sommes à notre juste place ! Merci à tout le peuple portugais pour son soutien inlassable ! Let's go Portugal !"

L'histoire de Ronaldo en Coupe du monde

Ronaldo a joué 17 matchs au total au cours de sa carrière, et a marqué sept buts pour son pays lors du plus grand tournoi international du monde.

Il a inscrit quatre de ces buts lors de la compétition de 2018, réalisant un triplé contre l'Espagne en phase de groupes.

Au total, le Portugal a gagné six fois, perdu cinq fois et fait six fois match nul en Coupe du monde avec Ronaldo dans l'équipe, avec comme meilleur résultat la demi-finale perdue en 2006 face aux Bleus.