La presse portugaise continue de révéler les coulisses du départ soudain de la légende Cristiano Ronaldo du rassemblement de l'équipe nationale A, organisé au Danemark, avant le match qui opposera les deux sélections demain en Ligue des nations de l'UEFA.

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection à Copenhague pour rejoindre Madrid à bord de son avion privé, un geste qui ouvre la porte à de grandes interrogations sur l'avenir du capitaine du Portugal avec la sélection, et sur la question de savoir si ces développements pourraient marquer le début de la fin de sa carrière internationale.

Le départ de Ronaldo est intervenu quelques minutes seulement après les déclarations de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, au cours desquelles il a nié l'existence de toute crise avec le capitaine de l'équipe, affirmant même clairement que Ronaldo participerait à l'entraînement de mercredi.

Mais ce qui s'est passé ensuite a été tout autre, puisque Ronaldo a quitté le stade Parken à Copenhague à bord d'une voiture de la Fédération portugaise de football, sans prendre part à la séance d'entraînement.

Le joueur a publié un communiqué dans lequel il a souhaité bonne chance au Portugal, en assurant qu'il dévoilerait la vérité en temps voulu.

De son côté, le journal portugais « O Jogo » a indiqué que Ronaldo avait quitté le rassemblement du Portugal sans faire ses adieux aux joueurs de l'équipe.

Il a précisé avoir appris de sources privées que Cristiano Ronaldo avait quitté l'hôtel où séjournait la sélection nationale à Copenhague mercredi, avant le retour de l'équipe de l'entraînement.

Et de poursuivre : « Le capitaine de la sélection portugaise est parti sans attendre le retour des joueurs du terrain d'entraînement, si bien qu'il n'a même pas pu faire ses adieux à ses coéquipiers avant de quitter le camp d'entraînement de la sélection nationale. »