La rupture entre Cristiano Ronaldo et la sélection nationale a désormais aussi atteint la politique portugaise. Le Parlement a un message urgent à adresser à la fédération, selon les médias portugais.

Mercredi soir, le conflit entre le sélectionneur Jorge Jesus et Ronaldo a atteint son paroxysme. La star a décidé de prendre son jet privé et de quitter le camp, après s’être brouillée avec le sélectionneur. Ronaldo a fait savoir que « la vérité » finira par éclater.

O Jogo a assuré peu après que cela signifiait la fin de la carrière internationale de Ronaldo, mais la porte semble désormais de nouveau entrebâillée. Le journal espagnol MARCA rapportait déjà samedi que la fédération portugaise de football misait sur une réconciliation entre Jesus et CR7.

Entre-temps, plusieurs médias portugais écrivent que la politique s’immisce désormais elle aussi dans la situation. La fédération aurait, selon les informations, reçu pour mission de rapprocher à nouveau Ronaldo et Jesus. Une réunion devrait avoir lieu la semaine prochaine.

Ronaldo est depuis plus de vingt ans l’un des visages les plus importants du Portugal et, par ses performances, il possède une énorme valeur symbolique pour le pays. Une rupture définitive entre la superstar et la sélection nationale aurait en outre non seulement des conséquences sportives, mais pourrait aussi, selon la presse portugaise, nuire au rayonnement international de l’équipe et de la fédération.

Le Premier ministre Luís Montenegro aurait donc déjà pris contact avec les parties concernées. La Coupe du monde 2030, qui sera organisée au Portugal, en Espagne et au Maroc, rend également la situation encore plus sensible.

Ronaldo est considéré depuis des années comme l’une des principales vitrines du football portugais et peut aussi jouer un rôle commercial et promotionnel important autour de la Coupe du monde.