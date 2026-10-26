Cristiano Ronaldo présélectionné par Jorge Jesus pour l’équipe du Portugal malgré son départ fracassant du stage d’entraînement

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Cristiano Ronaldo figure dans la liste préliminaire du Portugal pour les prochains matches de la Ligue des nations, malgré une brouille très médiatisée avec le sélectionneur Jorge Jesus. La présence de l’attaquant vétéran intervient après une période controversée durant laquelle il a abandonné le rassemblement de la sélection nationale lors de la précédente trêve internationale.

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La présence surprise du capitaine vétéran

Après un mois d’intenses spéculations, Ronaldo figure, à la surprise de beaucoup, sur la liste de présélection du Portugal pour la trêve internationale de novembre. La star d’Al-Nassr est de nouveau dans les plans de la sélection malgré son départ fracassant du groupe en septembre, qui avait fait naître de sérieux doutes sur son avenir sous les ordres de Jesus. L’attaquant vétéran figure sur une longue liste préliminaire aux côtés de ses coéquipiers d’Al-Nassr Joao Felix et Samu Costa.

Le retour du capitaine est d’autant plus marquant qu’il avait quitté la sélection avec fracas en septembre. Les tensions avaient éclaté après qu’il était resté sur le banc contre la Norvège à Oslo, provoquant une vive altercation avec Jesus avant que l’attaquant ne quitte le groupe avant le match face au Danemark.

Obstacles disciplinaires et cadre réglementaire

Le Portugal doit affronter le Danemark à Braga avant de se rendre à Cardiff pour défier le pays de Galles lors de ses derniers matches du groupe A4 de la Ligue des nations. Selon O Jogo, la présence du capitaine de 41 ans suggère un apaisement des tensions entre le joueur et le staff technique, même si l’annonce de la liste définitive n’est pas attendue avant le vendredi 6 novembre.

Si ce départ avait fait grand bruit dans le pays, la voie réglementaire est restée ouverte pour un retour de Ronaldo. Le Conseil de discipline de la FPF a infligé au joueur une suspension de 30 jours, mais comme la sanction a pris effet peu après l’incident, il en a déjà purgé la majeure partie. Elle doit officiellement prendre fin le 30 octobre, ce qui le rendra pleinement sélectionnable lorsque Jesus annoncera sa liste définitive pour les matches de novembre.

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En quête de nouveaux titres avec sa sélection

Malgré les récentes tensions, Ronaldo conserve un statut d’icône nationale sans égal. À 41 ans, il détient le record mondial de sélections, avec 234 apparitions en équipe nationale, et a inscrit le nombre impressionnant de 146 buts pour son pays.

Il a notamment mené le Portugal à son premier titre majeur lors de l’Euro 2016, avant de remporter la Ligue des nations en 2019 et 2025. Ce parcours fait de toute décision de l’écarter un sujet d’immense intérêt pour le public et les médias.

Un parcours parfait synonyme de qualification pour les quarts de finale

Sur le terrain, le Portugal a réalisé un sans-faute. En tête de son groupe avec le maximum de 12 points, il s’est assuré une qualification anticipée pour les quarts de finale. Son parcours impeccable comprend une victoire 1-0 contre le pays de Galles, un succès 4-2 face au Danemark et deux victoires consécutives 2-1 contre la Norvège, à domicile et à l’extérieur.