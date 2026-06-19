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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tegar Paramartha

Traduit par

Cristiano Ronaldo ou Raphinha dans votre équipe de Coupe du monde ? Les supporters ont tranché, et le résultat est sans appel

GOAL's FanZone
C. Ronaldo
Raphinha
Al Nasr FC
FC Barcelone

Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Pourtant, cette Coupe du monde se joue dans l’instant présent, et les supporters avancent des arguments convaincants, voire hilarants, pour démontrer que Raphinha est le choix évident.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a commencé et les débats vont bon train. Peu de questions sont aussi cruciales que celle-ci : Raphinha ou Cristiano Ronaldo, quel joueur préféreriez-vous intégrer à votre effectif dès maintenant ?

Lorsqu’une telle question a été posée par la FanZone de GOAL à un groupe de supporters, quatre sur cinq se sont immédiatement prononcés en faveur de l’ailier brésilien du FC Barcelone. Un seul a défendu le camp de Ronaldo, déclenchant aussitôt le genre de débat footballistique brut et sans filtre pour lequel Internet a été conçu.

« Pourquoi ? Pourquoi Ronaldo, mec ? », fuse la première salve, à peine une seconde après le début du débat.

Loin de se laisser intimider, le défenseur de Ronaldo a aussitôt répliqué.

« C’est Cristiano Ronaldo », rétorque-t-il, comme si le simple nom devait suffire à clore le débat.

Le camp Raphinha n’en démordait pas : « C’est juste le nom », a tranché un supporter, mettant le doigt sur le cœur du débat.

Le débat à quatre contre un s’est rapidement envenimé lorsque les partisans de Raphinha ont sorti ce qu’ils considéraient comme un argument imparable : « L’un joue en championnat saoudien, l’autre à Barcelone. »

C’était un argument net et chirurgical. À 41 ans, Ronaldo est en fin de carrière à Al-Nassr, en Arabie saoudite. À 29 ans, Raphinha est champion d’Espagne en titre avec le Barça et vient de vivre l’une des saisons individuelles les plus récompensées de sa carrière. Le contraste est flagrant, surtout à l’aube d’une Coupe du monde.

@goalfanzone

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Le partisan de Ronaldo préfère alors prendre de la hauteur.

« Ce joueur a passé 25, 30, voire 50 ans à un niveau bien supérieur à celui de Raphinha », rétorque-t-il en évoquant la carrière légendaire de CR7.

Les partisans de Raphinha ne l’entendent pas de cette oreille.

« Mais on parle de cette saison », ont rétorqué deux d’entre eux, presque en chœur.

La réplique était pertinente — et ils le savaient. Une Coupe du monde se joue au présent, pas dans les archives.

Le partisan de Ronaldo, peut-être mal jugeant l’atmosphère, tenta alors d’enfoncer le clou : « Même un Raphinha au sommet de sa forme n’égale pas la pire saison de Ronaldo. »

Un bref silence suivit.

Le principal supporter de Raphinha a alors répété la phrase, lentement, un sourcil levé et un sourire significatif, raillant l’idée même de comparer le « GOAT » Raphinha à l’héritage de Ronaldo. L’atmosphère a changé : le débat était clos.

« Mets les frites dans le sac, mec. »

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