La Coupe du monde de la FIFA 2026 a commencé et les débats vont bon train. Peu de questions sont aussi cruciales que celle-ci : Raphinha ou Cristiano Ronaldo, quel joueur préféreriez-vous intégrer à votre effectif dès maintenant ?

Lorsqu’une telle question a été posée par la FanZone de GOAL à un groupe de supporters, quatre sur cinq se sont immédiatement prononcés en faveur de l’ailier brésilien du FC Barcelone. Un seul a défendu le camp de Ronaldo, déclenchant aussitôt le genre de débat footballistique brut et sans filtre pour lequel Internet a été conçu.

« Pourquoi ? Pourquoi Ronaldo, mec ? », fuse la première salve, à peine une seconde après le début du débat.

Loin de se laisser intimider, le défenseur de Ronaldo a aussitôt répliqué.

« C’est Cristiano Ronaldo », rétorque-t-il, comme si le simple nom devait suffire à clore le débat.

Le camp Raphinha n’en démordait pas : « C’est juste le nom », a tranché un supporter, mettant le doigt sur le cœur du débat.

Le débat à quatre contre un s’est rapidement envenimé lorsque les partisans de Raphinha ont sorti ce qu’ils considéraient comme un argument imparable : « L’un joue en championnat saoudien, l’autre à Barcelone. »

C’était un argument net et chirurgical. À 41 ans, Ronaldo est en fin de carrière à Al-Nassr, en Arabie saoudite. À 29 ans, Raphinha est champion d’Espagne en titre avec le Barça et vient de vivre l’une des saisons individuelles les plus récompensées de sa carrière. Le contraste est flagrant, surtout à l’aube d’une Coupe du monde.

Le partisan de Ronaldo préfère alors prendre de la hauteur.

« Ce joueur a passé 25, 30, voire 50 ans à un niveau bien supérieur à celui de Raphinha », rétorque-t-il en évoquant la carrière légendaire de CR7.

Les partisans de Raphinha ne l’entendent pas de cette oreille.

« Mais on parle de cette saison », ont rétorqué deux d’entre eux, presque en chœur.

La réplique était pertinente — et ils le savaient. Une Coupe du monde se joue au présent, pas dans les archives.

Le partisan de Ronaldo, peut-être mal jugeant l’atmosphère, tenta alors d’enfoncer le clou : « Même un Raphinha au sommet de sa forme n’égale pas la pire saison de Ronaldo. »

Un bref silence suivit.

Le principal supporter de Raphinha a alors répété la phrase, lentement, un sourcil levé et un sourire significatif, raillant l’idée même de comparer le « GOAT » Raphinha à l’héritage de Ronaldo. L’atmosphère a changé : le débat était clos.

« Mets les frites dans le sac, mec. »