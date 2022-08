Cristiano Ronaldo à l'OM : "Longoria et McCourt devrait sauter sur l'occasion" selon Mamadou Niang

Mamadou Niang invite les dirigeants de l'OM à tenter de recruter Cristiano Ronaldo afin de rebooster le club et les supporters.

Le mouvement « Ronaldo à l'OM » ne cesse de prendre de l'ampleur avec son désormais célèbre hasthtag #RonaldOM.

Après, entres autres, Samir Nasri et Eric Di Meco, c'est au tour de Mamadou Niang, ancienne légende de l'OM (100 buts en 227 matches de 2005 à 2010), d'appeler les dirigeants du club phocéen à tenter de recruter Cristiano Ronaldo.

« On a tous le droit de rêver, on est quand même en train de parler de Cristiano Ronaldo. On ne parle pas de n'importe de qui. On se souvient tous de l'impact qu'a au Ibrahimovic lors de son arivée au PSG, ça a reboosté les supporters. Aujourd'hui, la possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille ferait vraiment du bien à la ville, aux supporters », a confié Niang au micro de RMC dans le cadre de l'émission « Rothen s'enflamme ».

« Même si c'est un joueur, aujourd'hui, qui est âgé, il peut encore être performant, il peut apporter encore un plus à l'Olympique de Marseille, que ce soit sur le terrain et même dans le vestiaire. Et comme Jérôme Rothen l'a dit, la possibilité d'avoir Cristiano Ronaldo dans le championnat de France aujourd'hui, et en plus est à l'Olympique de Marseille je pense que Longoria, et même l'actionnaire, monsieur McCourt, devraient sauter sur l'occasion et de tenter le coup », a ajouté l'ancien attaquant phocéen.